Weiße Weihnachten 2020: Wann kommt der erste Schnee?

Weihnachten dürfte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie anders werden, als wir es sonst kennen. Doch von einer weißen Weihnacht dürfen wir dann trotzdem noch träumen – aber wie stehen eigentlich die Chancen in diesem Jahr?

Bisher hat sich der Winter noch nicht gezeigt. Stattdessen ist es eher mild in der Jahreszeit – und so soll es wohl auch erstmal weitergehen. Denn ein Wintereinbruch ist laut Experten derzeit nicht in Sicht – zumindest im November nicht. Doch wie sieht es eigentlich im Dezember aus? Und haben wir dann vielleicht sogar Schnee zu Weihnachten?

Wie stehen die Chancen auf Schnee an Heiligabend?

Es scheiden sich die Geister, ob es in diesem Jahr weiße Weihnachten gibt oder nicht. Einige Experten reden von einem “Jahrhundert-Winter”. Die anderen meinen hingegen, dass es ein sehr milder Dezember werden könnte – dann würden die Chancen für Schnee an den Feiertagen eher schlecht stehen.

Das sagen die Prognosen

Laut mehreren Prognosen geht das milde Wetter erstmal bis Weihnachten weiter – das würde bedeuten: Die Chancen auf weiße Festtage stehen eher schlecht. Laut wetter.de hat höchstens der Süden größere Chance, dass an Heiligabend tatsächlich etwas Schnee fallen könnte. Immerhin: Den ersten Schnee könnte es aber schon etwas eher geben. Denn Ende November wird es deutlich kälter – dann könnten sogar mal ein paar Flocken runterkommen.

Weiße Weihnachten gab es zuletzt 2010

Übrigens: Weiße Weihnachten gab es zuletzt im Jahr 2010. Im Durchschnitt haben wir eine geschlossene Schneedecke alle 10 Jahre – rein rechnisch wäre es daher also wieder an der Zeit. Dennoch sieht es eher danach aus, dass es im Dezember zu mild wird – es könnte durchaus aber auch kältere Phase geben. Und sollten diese gerade über Weihnachten sein, werden die Festtage vielleicht doch noch weiß. Doch für eine genaue Vorhersage ist es einfach noch deutlich zu früh – deshalb wollen sich die Meteorologen auch noch nicht festlegen. Schon gelesen? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Das sind alle Sendetermine 2020