Weiße Weihnachten 2020: HIER sind die Chancen am höchsten!

Das Wetter spielt in den kommenden Tagen verrückt! Erst wird es mit bis zu 15 Grad extrem mild, doch schon kurz danach wird es deutlich kälter. Doch wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in diesem Jahr?

Schnee an Heiligabend – für die meisten ist das wohl der größte Wunsch. In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland kaum eine geschlossene Schneedecke zu den Festtagen. Die letzte weiße Weihnacht ist schon stolze 10 Jahre her. In diesem Jahr könnten tatsächlich in einigen Regionen wieder ein paar Schneeflocken vom Himmel kommen – doch davor wird es erst noch richtig warm!

Zu Heiligabend wird es kälter

In den kommenden Tagen sind teilweise Temperaturen von bis zu 15 Grad möglich. Besonders mild wird dabei der Mittwoch – also einen Tag vor Heiligabend! Pünktlich zu den Festtagen wird es dann aber deutlich kälter. Denn am 24. Dezember 2020 rutschen die Temperaturen regelrecht in den Keller – mit einem Wintereinbruch ist aber noch nicht zu rechnen. Nur in höheren Lagen könnte dann etwas Schnee fallen. Etwas anders sieht es am 25. und 26. Dezember 2020 – dann könnte es sogar weiß in München werden. Generell hat der Süden sowie die höheren Lagen die besten Chancen auf eine weiße Weihnacht – in sehr hohen Lagen sind sogar bis zu einem halben Meter Neuschnee drin. Im Flachland sieht es dagegen sehr schlecht aus.

Gibt es Schnee an den Feiertagen?

“Im Flachland wird sich leider keine nachhaltige Schneedecke aufbauen können, dazu ist es zu mild. Außerdem ist der Erdboden extrem warm. Wir haben von heute bis Mittwoch sehr hohe Werte. Da wird es für den Aufbau einer Schneedecke sehr schwer”, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Fazit: Im Süden könnte es schneien, im Norden oder generell im Flachland wird es keine geschlossene Schneedecke geben. Schon gelesen? So machst du dein Weihnachtsfest unvergesslich