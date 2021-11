Weihnachtszauber: Diese Filme zeigt der Disney Channel

Es dauert nicht mehr lange, dann ist schon wieder Weihnachten! Uns bis dahin will der Disney Channel die besinnliche Zeit etwas verkürzen: Täglich zeigt der Sender einen Weihnachtsfilm! KUKKSI fasst zusammen, welche Streifen in diesem Jahr laufen.

Was wäre ein Weihnachtsfest ohne liebgewonnene Filmklassiker? Auch in diesem Jahr können sich die Zuschauer auf den Besuch von Tim Allen als Santa Claus in der „Santa Clause“-Reihe freuen oder auf Denzel Washington in „Rendezvous mit einem Engel“. Als deutsche Free-TV-Premiere wartet der Disney Channel zudem mit der romantischen Komödie „Schlafend ins Glück“ auf, in der ein ungleiches Paar nur dank ihrer Schlafstörungen zusammenfindet. Für noch mehr weihnachtliche Disney Magie werden jedes Wochenende einige der beliebtesten Disney Klassiker wie „Küss den Frosch“ oder „Die Schöne und das Biest“ gezeigt.

„Weihnachten… Schon wieder?!“ ist das Feiertags-Highlight

Als Vorweihnachtsgeschenk feiert der neueste Disney Channel Original Movie „Weihnachten… Schon wieder?!“ am 23. Dezember um 20.15 Uhr Deutschlandpremiere im Disney Channel. Weihnachtsstimmung immer wieder mit Rowena. Der Teenager ist vom diesjährigen Weihnachtsfest zutiefst enttäuscht und möchte den Feiertag noch einmal erleben. Daraufhin erlebt sie Weihnachten immer und immer wieder in einer Endlosschleife. Nur wenn sie lernt, ihre Familie so zu lieben, wie sie ist, kann sie den Kreislauf durchbrechen…

Mit dem Disney Channel Wunschprogramm gehen Wünsche in Erfüllung

An Weihnachten werden Wünsche wahr! Das Disney Channel Wunschprogramm erfüllt sie den Zuschauern. An jedem Adventssonntag bestimmen die Fans, welche ihrer Lieblingsserien mit einem eigenen Marathon zu sehen sein soll! Auf DisneyChannel.de wurde erfolgreich bestimmt, mit welchen Heldinnen und Helden sie 5 Stunden lang mitfiebern wollen.

Alle Filme im Überblick

● IM NORDEN STRAHLT DER WEIHNACHTSSTERN, Sa., 20.11. um 22.00 Uhr

● KÖNIGLICHE WEIHNACHTEN, So., 21.11. um 20.15 Uhr

● LIEBESBRIEFE ZU WEIHNACHTEN, So., 21.11. um 22.00 Uhr

● CHRISTMAS INC., Mo., 22.11. um 20.15 Uhr

● SANTA CLAUSE 2 – EINE NOCH SCHÖNERE BESCHERUNG, Do., 25.11. um 20.15 Uhr

● CARS, Fr., 26.11. um 20.15 Uhr

● POCAHONTAS, Sa., 27.11. um 20.15 Uhr

● SANTA & CO. – WER RETTET WEIHNACHTEN?, So., 28.11. um 20.15 Uhr

● ZWEI HELDEN AUF ACHT PFOTEN, So., 28.11. um 22.00 Uhr

● SCHLAFEND INS GLÜCK, Free-TV-Premiere, Mo., 29.11. um 20.15 Uhr

● SANTA CLAUSE 3: EINE FROSTIGE BESCHERUNG, Do., 02.12. um 20.15 Uhr

● TARZAN, Fr., 03.12. um 20.15 Uhr

● KÜSS DEN FROSCH, Sa., 04.12. um 20.15 Uhr

● NENN’ MICH EINFACH NIKOLAUS, So., 05.12. um 20.15 Uhr

● DIE SCHNEEKUGEL, So., 05.12. um 22.00 Uhr

● WEIHNACHTEN MIT HOLLY, Mo., 06.12. um 20.15 Uhr

● VERRÜCKTE WEIHNACHTEN, Do., 09.12. um 20.15 Uhr

● DIE UNGLAUBLICHEN, Fr., 10.12. um 20.15 Uhr

● RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT, Sa., 11.12. um 20.15 Uhr

● RENDEZVOUS MIT EINEM ENGEL, So., 12.12. um 20.15 Uhr

● DIE 12 WEIHNACHTSDATES, So., 12.12. um 22.00 Uhr

● MEIN PERFEKTES WEIHNACHTEN, Mo., 13.12. um 20.15 Uhr

● DIE LEGENDE VOM WEIHNACHTSSTERN, Do., 16.12. um 20.15 Uhr

● CHARLES DICKENS: DER MANN, DER WEIHNACHTEN ERFAND, Do., 16.12. um 22.00 Uhr

● BAYMAX – RIESIGES ROBOWABOHU, Fr., 17.12. um 20.15 Uhr

● MULAN (1998), Sa., 18.12. um 20.15 Uhr

● SANTA VERZWEIFELT GESUCHT, So., 19.12. um 20.15 Uhr,

● EINE PRINZESSIN ZU WEIHNACHTEN, Mo., 20.12. um 20.15 Uhr

● WEIHNACHTEN… SCHON WIEDER?!, Deutsche TV-Premiere, Do., 23.12. um 20.15 Uhr

● ELLIOT, DAS KLEINSTE RENTIER, Fr., 24.12. um 20.15 Uhr

● MICKY MAUS: DONALD, DIE WEIHNACHTSENTE, Fr., 24.12. um 22.00 Uhr

● DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (1991), Sa., 25.12. um 20.15 Uhr

● ROYAL CORGI – DER LIEBLING DER QUEEN, Sa., 26.12. um 20.15 Uhr

● 101 DALMATINER – DIESMAL SIND DIE HUNDE ECHT, Sa., 26.12. um 22.00 Uhr