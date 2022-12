Weihnachtsstern: So pflegst du die Pflanze richtig

In der besinnlichen Zeit ist vor allem der Weihnachtsstern total beliebt. Das mag vor allem auch am Fest liegen. Dabei ist das Gewächs ein echter Hingucker, wenn sie blüht. Und wenn man sie sogar richtig pflegt, dann hast du auch noch nächstes Jahr zu Weihnachten noch etwas von ihr. Dafür musst du aber die ein oder andere Kleinigkeit beachten.

Damit du länger Freude an deinem Weihnachtsstern hast oder vielleicht auch nur nützliche Tipps geben möchtest, weil du einen verschenkst, dann haben wir genau das Richtige in diesem Artikel für dich. Denn hier findest du alles rund um die Pflege deines Weihnachtssterns und wie er dir auch lang erhalten bleibt.

So pflegst du deinen Weihnachtsstern richtig

Standort

Der Weihnachtsstern mag es vor allem sehr hell. Also ein Platz auf dem Fensterbrett wäre optimal und sehr gut geeignet. In einer dunklen Ecke würde er dir nur eingehen. Allerdings solltest du darauf achten, dass er nicht zu viel direktes Sonnenlicht abbekommt. Das wiederum könnte schnell zu viel erden.

Gießen

Regelmäßiges Gießen ist super wichtig. Es darf aber auch nicht zu viel oder wenig sein. Da ist die Pflanze leider etwas sensibel. Wenn du in der Woche einen Schuss Wasser dazu gibst, dann reicht das aus. Achte nur darauf, dass sie nicht austrocknet und auch nicht im Wasser schwimmt. Beides könnte zur Folge haben, dass dein Weihnachtsstern eine verkürzte Lebenszeit hat.

Kürzen

Wenn du jedes Jahr an deinem Weihnachtsstern Freude haben willst, dann solltest du ihn ungefähr im Mai etwas einkürzen. Man sagt so ungefähr ein Drittel darf ruhig ab. So wächst er schön bis zum nächsten Weihnachten und bildet schöne neue Blüten, die dann wieder in voller Röte strahlen.

Umtopfen

Auch das ist wichtig zu beachten. Wenn du die Pflanze im Mai einkürzt, dann solltest du sie auch direkt in einen neuen Topf packen beziehungsweise zwei Zentimeter neue Erde einfüllen. Wenn man noch Tongranulat oder Perlite untermischt, fließt das Wasser beim Gießen besser ab und verhindert so Staunässe.