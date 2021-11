Weihnachtsmarkt: Diese 5 Dinge solltest du niemals tun!

Weihnachtsmärkte gehören einfach zur Weihnachtszeit dazu – auch wenn viele aus Sicherheits- und Hygienegründen dieses Jahr abgesagt wurden. Glücklicherweise wurden nicht alle abgesagt. Falls du demnächst vor hast, einen Glühwein schlürfen zu gehen, solltest du auf das ein oder andere Fettnäpfchen achten. Zwar gibt es auf einem Weihnachtsmarkt nicht allzu viele Regeln, doch natürlich sollte man sich dem Anlass auch irgendwo anpassen.

Zur Vorweihnachtszeit gehören Weihnachtsmärkte auf jeden Fall dazu. Damit du es aber auch so richtig genießen kannst, solltest du auf unbedingt auf die ein oder andere Sache achten. Vor allem wenn du gern wiederkommen oder gute Erinnerung an den Abend haben möchtest. Ein paar kleine Dinge gibt es nämlich zu beachten.

Das solltest du nie auf dem Weihnachtsmarkt tun

Direkt Alkohol trinken

Ein Weihnachtsmarkt ist wunderbar dafür gemacht, um ein bisschen herumzuschlendern und die Atmosphäre zu genießen. Das gehört einfach dazu und sorgt für die perfekte Winteratmosphäre. Wenn man sich direkt an den ersten Stand stellt und dann einfach nur die ganze Zeit trinkt, verpasst man nicht nur eine Menge, sondern ist für den einen oder anderen Besucher vielleicht auch etwas unsympathisch.

Das Essen vergessen

Dort, wo es Alkohol gibt, sind natürlich auch viele Menschen, die es gern übertreiben und zu viel trinken. Damit dir das nicht passiert, solltest du auch unbedingt etwas essen und nicht zu viel Alkohol trinken. Immerhin ist ein Weihnachtsmarkt etwas Sinnliches und kein Besäufnis.

Über Berufliches reden

Wenn du mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt gehst, dann will man am Abend oder Nachmittag nicht noch über die Arbeit sprechen, sondern einfach den Tag ausklingen lassen. Das zerstört sonst einfach nur die Atmosphäre. Sprich also lieber über die schönen und privaten Sachen.

Zu laut sein

Jede Familie oder Freundeskreis steht in ihrer Runde da und genießt den Abend mit etwas Leckerem zum Essen und zum Trinken. Wie störend wäre es, wenn man dort laut ist und herumschreit? Und das dann vielleicht auch noch betrunken? Das passt und gehört einfach nicht auf einen Weihnachtsmarkt.

Die falschen Themen

Wenn du mit Freunden oder auch der Familie da bist, dann ist es die eine Sache, über berufliche Dinge zu sprechen. Was man aber wirklich nicht machen sollte, sind bedrückende oder sehr negative Themen anzusprechen. Niemand geht auf einen Weihnachtsmarkt, um solche Themen zu besprechen. Heb dir das lieber für später auf. Schon gelesen? Weihnachten: So verbringst du die Zeit ohne Stress.