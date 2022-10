Weihnachtsmann & Co. KG: Das sind die Sendetermine 2022

Es gibt Klassiker, welche zur Weihnachtszeit einfach nicht fehlen dürfen. Dazu zählen neben Filmen wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ oder auch „Kevin – Allein zu Haus“ auch Serien wie „Weihnachtsmann & Co. KG“. Nun sind die Sendetermine der Zeichentrickserie für dieses Jahr bekannt. KUKKSI verrät, wann die Episoden im TV laufen.

Super RTL läutet mit „Weihnachtsmann & Co. KG“ die Adventszeit ein. Schon Anfang November zeigt der Sender die Folgen der beliebten Serie und läutet damit die schönste Zeit des Jahres ein. Bereits seit 2002 läuft die Zeichentrickserie im Fernsehen und gehört zu den Klassikern in der Weihnachtszeit. Erstmals ausgestrahlt wurde sie jedoch schon im Jahr 1997.

Darum geht es in „Weihnachtsmann & Co. KG“

Alle hundert Jahre muss der Weihnachtsmann beweisen, dass er noch in der Lage ist, den Kindern auf der ganzen Welt Geschenke zu bringen. Unter den Augen dreier gestrenger Herren von der Weihnachtsmann-Gesellschaft muss er sich am Nordpol einem schweren Test unterziehen. Grantelbart versucht natürlich mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass der Weihnachtsmann die Prüfung nicht besteht. Hilfe bekommt der Weihnachtsmann von seinen drei Elfen Trixi, Jordi und Gilfi. Die Spielzeuge für Kinder, welche mit der „Spielzeug-Maschine“ produziert werden, sollen zu Weihnachten an die Kinder verteilt werden.

Das sind die Sendetermine

Fans können sich freuen, denn die beliebte Serie läuft auch 2022 im Fernsehen – und diesmal geht es besonders früh los. Super RTL zeigt „Weihnachtsmann & Co. KG“ ab dem 04. November 2021 um 18:00 Uhr. Täglich laufen dann zwei Folgen der 26-teiligen Serie – bis zum 24. Dezember 2022 dürfte die Serie also mehrmals wiederholt werden. Los geht es mit der Folge „Die magische Perle“, danach folgen die Episoden „Die Weihnachtsmann-Prüfung“ sowie „Zwei kleine Genies“. Die Folgen werden dann nachmittags auf dem Sender wiederholt.

Die Serie wurde 1997 produziert

„Weihnachtsmann und Co. KG“ wurde in Frankreich produziert und ist dort unter dem Titel „Le monde secret du Père-Noël“ (Zu Deutsch: „Die geheime Welt des Weihnachtsmanns“) bekannt. Super RTL fährt mit der Serie jedes Jahr sehr gute Quoten ein – das zeigt, wie beliebt der Zeichentrickklassiker noch immer ist. Schon gelesen? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Das sind die Sendetermine 2021