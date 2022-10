Weihnachtsmärkte 2022: Das sind alle Termine!

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren beinahe keine Weihnachtmärkte aufgrund der Corona-Pandemie stattfanden oder diese nur mit Einschränkungen besuchbar waren, dürfen wir uns 2022 auf Glühwein, Budenzauber und Mandeln freuen. KUKKSI fasst zusammen, welche Weihnachtsmärkte in diesem Jahr eröffnen werden.

Zur Weihnachtszeit gehört für die meisten der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt einfach dazu. In ganz Deutschland finden wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte statt – die meisten eröffnen bereits im November. Denn schließlich ist der erste Advent in diesem Jahr bereits am 27. November 2022. Und spätestens ab dann erstrahlen die Innenstädte in einem weihnachtlichen Zauber.

Lebkuchen, Mandeln oder Glühwein – die Märkte eröffnen wieder in voller Pracht ohne Einschränkungen. Die Weihnachtsmärkte sollen trotz der Energiekrise stattfinden. Doch wann und wo eröffnen diese? KUKKSI hat in einer Übersicht zusammengefasst, in welchen Städten und von wann bis wann die Weihnachtsmärkte eröffnen werden.

Weihnachtsmärkte 2022 in Deutschland

BERLIN

Breitscheidplatz: 21.11.2022 – 08.01.2023

Alexanderplatz: Termin noch nicht bekannt

Roten Rathaus: 21.11. – 30.12.2022

Potsdamer Platz: Termin noch nicht bekannt

Friedrichshain (Historischer Weihnachtsmarkt): 17.11. – 22.12.2022

Gendarmenmarkt: 21.11. – 31.12.2022

Schloss Charlottenburg: 21.11. – 26.12.2022

Prenzlauer Berg (Lucia Weihnachtsmarkt): 21.11. – 22.12.2022

Spandau: 21.11. – 22.12.2022

HAMBURG

Hafencity: 22.11. – 31.12.2022

Jungfernstieg: 18.11. – 23.12.2022

Rathausmarkt: 22.11. – 23.12.2022

Spitalerstraße: 17.11. – 30.12.2022

Santa Pauli: 14.11. – 23.12.2022

Winter Pride St. Georg: 01.12. – 30.12.2022

Wandsbeker Winterzauber: 05.11.2022 – 02.01.2023

Apostelkirche: 17.11. – 22.12.2022

Winterdom: 04.11. – 04.12.2022

KÖLN

Veedelsadvent: Termin noch nicht bekannt

Hafen-Weihnachtsmarkt: 18.11.2022 – 01.01.2023

Stadtgarten: 17.11. – 23.12.2022

Rudolfplatz: 21.11. – 23.12.2022

Kölner Dom: 21.11. – 23.12.2022

Altstadt (Alter Markt): 21.11. – 23.12.2022

Neumarkt: 17.11. – 23.12.2022

NÜRNBERG

Christkindlesmarkt: 25.11. – 24.12.2022

Fischbacher Weihnachtsmarkt: 25.11. – 27.11.2022

Gründlacher Adventsmarkt: 03.12. – 04.12.2022

Weihnachtsmarkt Laufamholz: 04.12.2022

Weihnachtsmarkt am Eckla: 11.12.2022

DRESDEN

Augustusmarkt: 24.11.2022 – 08.01.2023

Striezelmarkt: 23.11. – 24.12.2022

Winterzauber an der Frauenkirche: 26.11. – 24.12.2022

MÜNCHEN

Christkindlmarkt: 21.11. – 24.12.2022

Viktualienmarkt: 21.11.2022 – 07.01.2023

WEITERE WEIHNACHTSMÄRKTE

Aachen: 18.11. – 23.12.2022

18.11. – 23.12.2022 Augsburg: 21.11. – 24.12.2022

21.11. – 24.12.2022 Bayreuth: 21.11. – 23.12.2022

21.11. – 23.12.2022 Bielefeld: 21.11. – 30.12.2022

21.11. – 30.12.2022 Braunschweig: 23.11. – 29.12.2022

23.11. – 29.12.2022 Bremen: 21.11. – 23.12.2022

21.11. – 23.12.2022 Bremerhaven: 21.11. – 30.12.2022

21.11. – 30.12.2022 Bochum: 17.11. – 23.12.2022

17.11. – 23.12.2022 Bonn: 18.11. – 23.12.2022

18.11. – 23.12.2022 Chemnitz: 25.11. – 23.12.2022

25.11. – 23.12.2022 Coburg: 25.11. – 23.12.2022

25.11. – 23.12.2022 Cottbus: 23.11. – 23.12.2022

23.11. – 23.12.2022 Darmstadt: 21.11. – 23.12.2022

21.11. – 23.12.2022 Dortmund: 17.11 – 30.12.2022

17.11 – 30.12.2022 Duisburg: 10.11. – 30.12.2022

10.11. – 30.12.2022 Esslingen: 22.11. – 22.12.2022

22.11. – 22.12.2022 Essen: 12.11. – 23.12.2022

12.11. – 23.12.2022 Flensburg: 21.11. – 31.12.2022

21.11. – 31.12.2022 Frankfurt: 21.11. – 22.12.2022

21.11. – 22.12.2022 Fulda: 25.11. – 23.12.2022

25.11. – 23.12.2022 Gießen: 27.11. – 30.12.2022

27.11. – 30.12.2022 Göttingen: 21.11. – 29.11.2022

21.11. – 29.11.2022 Hagen: 18.11. – 30.12.2022

18.11. – 30.12.2022 Halle (Saale): 22.11. – 23.12.2022

22.11. – 23.12.2022 Hanau: 22.11. – 22.12.2022

22.11. – 22.12.2022 Hannover: 21.11. – 22.12.2022

21.11. – 22.12.2022 Heidelberg: 21.11. – 22.12.2022

21.11. – 22.12.2022 Ingolstadt: 23.11. – 23.12.2022

23.11. – 23.12.2022 Kassel: 21.11. – 30.12.2022

21.11. – 30.12.2022 Koblenz: 18.11.2022 – 08.01.2023

18.11.2022 – 08.01.2023 Konstanz: 24.11. – 22.12.2022

24.11. – 22.12.2022 Krefeld: 17.11. – 23.12.2022

17.11. – 23.12.2022 Landshut: 25.11. – 23.12.2022

25.11. – 23.12.2022 Leipzig: 22.11. – 23.12.2022

22.11. – 23.12.2022 Leverkusen: 21.11. – 30.12.2022

21.11. – 30.12.2022 Ludwigshafen am Rhein: 09.11. – 23.12.2022

09.11. – 23.12.2022 Lübeck: 21.11. – 30.12.2022

21.11. – 30.12.2022 Lüneburg: 23.11. – 31.12.2022

23.11. – 31.12.2022 Magdeburg: 21.11. – 29.12.2022

21.11. – 29.12.2022 Mainz: 24.11. – 23.12.2022

24.11. – 23.12.2022 Mannheim: 21.11. – 23.12.2022

21.11. – 23.12.2022 Münster: 21.11. – 23.12.2022

21.11. – 23.12.2022 Oberhausen: 11.11. – 23.12.2022

11.11. – 23.12.2022 Oldenburg: 21.11. – 23.12.2022

21.11. – 23.12.2022 Osnabrück: 21.11. – 22.12.2022

21.11. – 22.12.2022 Paderborn: 18.11. – 23.12.2022

18.11. – 23.12.2022 Passau: 23.11. – 23.12.2022

23.11. – 23.12.2022 Pforzheim: 21.11. – 23.12.2022

21.11. – 23.12.2022 Potsdam: 22.11. – 30.12.2022

22.11. – 30.12.2022 Regensburg: 21.11. – 23.12.2022

21.11. – 23.12.2022 Rosenheim: 25.11. – 24.12.2022

25.11. – 24.12.2022 Rostock: 21.11. – 22.12.2022

21.11. – 22.12.2022 Schwäbisch Hall: 24.11. – 22.12.2022

24.11. – 22.12.2022 Schwerin: 21.11. – 30.12.2022

21.11. – 30.12.2022 Siegen: 19.11. – 23.12.2022

19.11. – 23.12.2022 Stuttgart: 23.11. – 30.12.2022

23.11. – 30.12.2022 Trier: 18.11. – 22.12.2022

18.11. – 22.12.2022 Ulm: 21.11. – 22.12.2022

21.11. – 22.12.2022 Weimar: 22.11.2022 – 05.01.2023

22.11.2022 – 05.01.2023 Wernigerode: 25.11. – 22.12.2022

25.11. – 22.12.2022 Wolfsburg: 21.11. – 29.12.2022

21.11. – 29.12.2022 Würzburg: 25.11. – 23.12.2022

25.11. – 23.12.2022 Zwickau: 22.11. – 23.12.2022

Termine vom Christmas Garden 2022

2022 gibt es nicht nur Weihnachtsmärkte, sondern auch wieder den Christmas Garden – und das auch in mehreren Städten. Die Licht-Installationen im weihnachtlichen Flair erfreuen sich großer Beliebtheit. Zahlreiche Metropolen laden auch diesmal wieder in die Winterwunderwelt ein.