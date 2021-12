Weihnachtsgeschenke: Die besten Ideen für deinen Bruder oder deine Schwester

Es dauert nicht mehr lang, dann feiern wir schon wieder Weihnachten. Geschenke dürfen da natürlich nicht fehlen. Das Richtige für den Bruder oder die Schwester zu finden, ist vermutlich jedes Jahr die größte Herausforderung. Es gibt eben so viele Möglichkeiten, dass einem einfach noch nicht die passende Idee gekommen ist. Zudem sagen sie meistens auch nicht so offen, was sie haben wollen beziehungsweise sich wünschen. Aber keine Sorgen. Hier findest du ein paar nützliche Anregungen.

Man kann sooo viele Dinge verschenken, aber wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, was man der Schwester oder dem Bruder schenken sollte, dann fällt einem einfach nichts ein. Das ist aber kein Problem und immerhin hast du ja auch noch ein bisschen Zeit. Dennoch können ein paar Tipps und Anregungen auf keinen Fall schaden.

Die besten Geschenke für deine Schwester

Wenn man der eigenen Schwester etwas schenken will, dann gibt es jede Menge Möglichkeiten. Am besten ist, wenn man zwei kleinere Geschenke kombiniert. Je nach Budget kann es natürlich auch größer werden. Aber wie wäre es beispielsweise mit einem Gutschein aus der Drogerie deiner Wahl und dazu vielleicht noch ein Selfcare- oder Wellness-Set? Damit kann man eigentlich nie etwas falsch machen. Konzertkarten der Lieblingsband kommen aber auch immer sehr gut an.

Die besten Geschenke für deinen Bruder

Vielleicht zockt ja dein Bruder gern am PC oder auch auf der Konsole. Da gibt es zum einen die Möglichkeiten Geschenkgutscheine oder auch ein neu rausgekommenes Spiel zu kaufen. Falls er einem anderem Hobby nachgeht, wäre es natürlich besser, sich danach zu richten – und das Alter ist auch etwas entscheidend. Wenn er schon Erwachsen ist, wird er sich sicher auch über ein Handwerker-Set freuen. So etwas kauft man sich selbst eher selten, kann man aber immer gebrauchen, wenn mal etwas im Haushalt zu reparieren oder zu verschönern ist.