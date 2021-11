Weihnachten: So verbringst du die Zeit ohne Stress

Die Weihnachtszeit ist eine sinnliche und schöne Zeit. Die Schattenseite davon ist allerdings der Stress, denn das Fest der Liebe braucht viel Vorbereitung und Arbeit. So wird die Wohnung geschmückt, Essen zubereitet und natürlich dürfen die Geschenke auch nicht fehlen. Das kann alles sehr viel Stress verursachen – vor allem wenn man das alles auch noch aufschiebt. Wir von KUKKSI verraten dir, wie du das alles ganz ohne Stress unter einen Hut bekommst.

Wir haben für dich so einige Tipps, wie du die Weihnachtszeit auch ganz ohne Stress verbringst und die Zeit auch wirklich zur Erholung nutzen kannst. Denn immerhin ist sie ja genau dafür da. Hektik kann da ruhig fernbleiben – und das wird sie auch, wenn du die unten stehenden Tipps beachtest. Dann sollte dem Familienfest nichts mehr im Wege stehen.

So wird die Weihnachtszeit stressfrei

Leg deine Ziele fest

Bevor du dich in der Weihnachtszeit auf den Weg in die Läden machst, um Deko, Geschenke und einen Weihnachtsbaum zu besorgen, solltest du dir erst mal überlegen, was du überhaupt möchtest. Ein grober Plan wäre wichtig, damit du auch genau weißt, was du einkaufen musst. Plane also schon mal, was du dir vorstellst.

Geschenke nicht kurz vorher kaufen

Weihnachtsgeschenke muss man nicht einen Tag vor Heiligabend kaufen, denn das artet nur in Stress und Panik aus. Mach es lieber ein paar Wochen vorher. So sind die Läden auch nicht zu voll und du kannst in Ruhe überlegen, was du wirklich brauchst und kaufen möchtest. Gib dir am besten selbst eine Deadline, bis wann alle Geschenke eingekauft sein sollten. So hast du einen Puffer falls es doch zu Problemen kommen sollte.

Der Weihnachtsbaum

Auch hier ist Planung wichtig. Reserviere dir am besten schon mal einen telefonisch bei deinem Tannenbaumverkäufer deines Vertrauens. Worauf du beim Weihnachtsbaumkauf achten solltest, verraten wir dir hier. Da gibt es nämlich eine kleine Sache zu beachten. Zudem solltest du die Wohnung schon mal für den Weihnachtsbaum vorbereiten. Also einen Platz suchen, Ständer aufstellen und vorher alles geputzt haben.

Verteile die Arbeit

Stressfrei wird es erst, wenn du nicht alles an einem Tag machst, sondern jeden Tag ein bisschen daran arbeitest. So verteilst du die ganzen Sachen gleichmäßig auf deine Tage. Es entsteht dabei kaum Stress und du siehst Fortschritte. Zudem hast du dann auch noch Zeit für andere Dinge. Schon gelesen? 6 Ideen: Deine To-Do-Liste für die Weihnachtszeit.