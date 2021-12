Weihnachten: Die besten Zeichentrickserien aller Zeiten

Die Weihnachtszeit hat ihr ganz eigenes Genre an richtig guten Serien und Filmen. Doch immer wieder werden die Zeichentrickserien der letzten Jahrzehnte vergessen. Die sind nämlich besonders nostalgisch und es kommt so richtig gemütliche Weihnachtsstimmung auf. Wir von KUKKSI verraten dir die besten Zeichentrickserien, die du unbedingt gesehen haben solltest.

Filme wie „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Schöne Bescherung“ haben wir doch alle schon oft genug gesehen. Die kann man mittlerweile schon selbst synchronisieren. Verständlich, wenn du also auch mal wieder gern neue Sachen sehen wollen würdest. Wie wäre es also mit richtig schönen Zeichentrickserien zur Weihnachtszeit?

Die besten Zeichentrickserien zur Weihnachtszeit

Weihnachtsmann und Co. KG

Die Serie ist schon ein richtiger Klassiker und ein absolutes Muss für jeden Zeichentrickfan. Der Weihnachtsmann mit seinen drei Elfen produzieren am Nordpol das Spielzeug für die Kinder auf der ganzen Welt. Doch dabei kommt es immer wieder zu kleineren Problemchen. Vor allem ist sie erst so richtig gut, weil sie schon so alt ist. 1997 wurde die erste und einzige Staffel veröffentlicht. Mit 26 Episoden hat man immerhin dennoch ein bisschen was zu sehen.

Weihnachtsmann Junior

Aber auch hier solltest du unbedingt mal reinschauen. Ein 8-Jähriger Junge ohne Eltern bekommt plötzlich Besuch von einem Wichtel. Der hat eine ganz besondere Nachricht mitgebracht. Der kleine Niklas wurde nämlich als neuer Weihnachtsmann auserwählt. Ob das gut gehen wird? Immerhin ist die Serie recht erfolgreich gewesen. Insgesamt gibt es drei Staffeln. Da es eine französische Serie ist, gibt es sie natürlich komplett auf Französisch. In deutscher Sprache gibt es aber leider nur zwei.

South Park

Im Gegensatz zu den ersten beiden Serien ist South Park wirklich sehr von schwarzen Humor geprägt und richtet sich auf jeden Fall an Erwachsene. Zudem ist es auch keine reine Weihnachtsserie. Dennoch wird auch hier Weihnachten gefeiert – und das sehr ausgelassen und lustig. Falls du also lieber in eine Serie für Erwachsene reinschauen willst, dann eignet sich diese hier am besten. Schon gelesen? Weihnachten: Die besten Animationsfilme aller Zeiten.