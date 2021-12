Weihnachten: Die besten Geschenkideen für deinen Freund

Wie krass schnell die Zeit verfliegt. Bald ist schon wieder Weihnachten. Natürlich gehören zu diesem Fest auch Geschenke dazu. Du hast aber noch keine Ahnung, was du deinem Freund schenken sollst? Keine Sorge. Mit ein paar kleinen Inspirationen wirst du sicher etwas Passendes finden.

Manchmal steht man einfach total auf dem Schlauch, wenn es darum geht, was man jemanden zu Weihnachten schenken soll – und das ist auch absolut okay. Das kann mal passieren. Damit du dennoch nicht mit leeren Händen dastehst, haben wir von KUKKSI ein paar Ideen für dich. So wirst du deinen Freund sicher sehr glücklich machen.

Die besten Geschenke für deinen Partner

Was hat er für Hobbys?

Das einfachste wäre natürlich, wenn er irgendein Hobby hat und du ihn durch ein Geschenk darin unterstützt. Das zeigt nicht nur, dass du aufmerksam bist, sondern dass du auch voll hinter ihm und seinem Hobby stehst. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal bisschen über die Sache redet und vielleicht erwähnt er ja, was er noch so braucht?

Ein Ausflug zu zweit

Dinge, die man gemeinsam macht, verbinden. Vielleicht liebt ihr beide ja das Reisen und seid gern in der Fremde unterwegs? Das kann man sehr gut mit einem Weihnachtsgeschenk verbinden. Warum also nicht einen Ausflug oder eine kleine Reise für euch zwei planen und verschenken? Es kann aber auch eine abenteuerliche Aktivität wie Fallschirmspringen sein. Das kann man auch sehr gut mit einem Ausflug verbinden.

Was euch verbindet

Wenn ihr eigentlich alles habt, was ihr so braucht und auch nicht unbedingt verreisen wollt, dann kann man immer noch etwas schenken, was euch beide verbindet. Beispielsweise ein tolles Foto, Schmuck oder auch andere Dinge, die eure Verbundenheit ausdrücken. Darüber wird sich dein Partner bestimmt sehr freuen, denn es ist etwas Persönliches.