Weihnachten: Das perfekte Geschenk für deinen Hund

Wenn in der ganzen Familie Weihnachten gefeiert wird und es zur Bescherung kommt, dann darf natürlich dein Lieblings-Vierbeiner nicht fehlen. Aber was könnte man denn eigentlich der Fellnase schenken? Immerhin wären Leckerlis vermutlich innerhalb von Minuten weg und es soll ja auch etwas sein, wovon dein Haustier etwas länger hat.

Natürlich gehört unser Haustier auch zur Familie. Also warum sollte es leer ausgehen? Auch wenn es nur etwas Kleines ist, so hat der Hund auch etwas vom Fest. Außerdem hängt er so vielleicht nicht die ganze Zeit in der Küche und bettelt nach Essen, weil er den leckeren Braten riecht. Aber was könnte man da so schenken?

Die besten Weihnachtsgeschenke für deinen Hund

Intelligenzspielzeug

Für unsere Hunde ist es nicht nur wichtig, dass sie körperlich fit bleiben, sondern auch regelmäßig ihren Kopf nutzen. Dieses besondere Spielzeug fördert genau das. Dabei hat es noch einen ganz anderen positiven Effekt. Es kann nämlich unseren Vierbeiner auch mal für eine Weile selbst beschäftigen und zum Grübeln bringen.

Rezeptbuch

Das ist ein Geschenk, was eher für den Hundehalter gedacht ist. Dennoch kommt es aber auch der Fellnase zu gute. Also ist es auch irgendwo ein Geschenk für deinen Vierbeiner. Warum immer nur Leckerlis kaufen? Es macht auch eine Menge Spaß, so manche Leckerei selbst zu backen.

Hundebett

Das alte Hundebett ist schon an so mancher Stelle kaputt und hat auch schon eine Menge Flecken? Dann wird es Zeit für ein neues Hundebettchen. Immerhin soll dein Vierbeiner ja auch schön schlafen können. Es wäre vermutlich das perfekte Geschenk.

Schnüffelteppich

Auch damit kannst du deinem Haustier eine riesige Freude bereiten. Das ist nämlich ein Teppich, in dem man Leckerlis verstecken kann. Damit ist so mancher Hund echt lang beschäftigt. Er muss nämlich die Leckereien erst einmal finden. Schon gelesen? 4 Tipps: So hört dein Hund wirklich auf dich!