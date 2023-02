Wegen Ohrfeige von Will Smith: Oscar-Tradition wird 2023 gebrochen!

Die Ohrfeige von Will Smith bei der letzten Oscar-Verleihung sorgte für einen handfesten Skandal. Nach einem Witz stürmte der Hollywoodstar auf die Bühne und schlug Komiker Chris Rock ins Gesicht. Deshalb bricht man bei der diesjährigen Gala mit einer Tradition.

Es war ein Skandal bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2022: Die Ohrfeige von Will Smith auf der Bühne! Das hat Konsequenzen – so muss er der diesjährigen Verleihung fernbleiben. Will Smith bricht eine Oscar-Tradition, obwohl er in diesem Jahr nicht mal anwesend sein wird. Durch das Fehlen des Schauspielers wird bei den Academy Awards eine Tradition gebrochen.

Will Smith darf Preis nicht überreichen

Wie das Hello! Magazine berichtet, ist es üblich, dass der Vorjahressieger in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ an seinen Nachfolger übergibt. Da Will Smith im vergangenen Jahr genau in dieser Kategorie einen Oscar bekam, aber er aufgrund der Ohrfeige für die kommenden Jahre von der Verleihung ausgeschlossen ist, wird diese Tradition erstmals gebrochen. Es bleibt daher fraglich, wer die Trophäe überreichen wird – das könnte einer der besten Hauptdarsteller wie Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield oder Denzel Washington sein.

Will Smith sprach vor einigen Monaten nochmal über die Ohrfeige. „Ich war hinüber. Da war eine Wut, die sich eine wirklich lange Zeit angestaut hat“, sagte der Hollywoodstar in der US-Show „The Daily Show“. „Ich verstehe, wie schockierend das für die Leute war“, so der Schauspieler. Der „Aladdin“-Darsteller habe daraus gelernt: „Wir müssen einfach nett zueinander sein.“ Schon gelesen? Will Smith: Schauspieler für zehn Jahre von Oscars ausgeschlossen!