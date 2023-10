Wegen Israel-Krieg: MTV Europe Music Awards abgesagt!

Die MTV Europe Music Awards werden seit 1994 verliehen. Zuschauer haben die Möglichkeit, ihre Lieblingskünstler zu wählen. Die Show sollte in Paris stattfinden. Doch nun wurde diese abgesagt! Grund dafür sind Sicherheitsbedenken.

Wegen des blutigen Konflikts zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas werden die MTV Europe Music Awards in diesem Jahr nicht stattfinden. Ursprünglich sollte die Show am 5. November 2023 in Paris steigen. Auftreten sollten in diesem Jahr Künstler wie David Guetta und Thirty Seconds to Mars. Calvin Harris, Sam Smith, Miley Cyrus oder Taylor Swift gehörten zu den Nominierten. Die MTV Europe Music Awards sind das Gegenstück zu den MTV Video Music Awards und beschränken sich auf den europäischen Raum.

MTV-Awards wegen Sicherheitsbedenken abgesagt

„In Anbetracht der Unbeständigkeit der Weltereignisse haben wir beschlossen, die MTV EMAs 2023 nicht stattfinden zu lassen – aus Vorsicht für die Tausenden von Mitarbeitern, Crewmitgliedern, Künstlern, Fans und Partnern, die aus allen Ecken der Welt anreisen, um die Show zum Leben zu erwecken“, teilte der Veranstalter laut Deadline mit.

Weiter heißt es in dem Statement: „Die MTV EMAs sind eine jährliche Feier der globalen Musik. Während wir die verheerenden Ereignisse in Israel und Gaza beobachten, fühlt sich dies nicht wie ein Moment für eine globale Feier an. Angesichts der Tausenden von Toten ist es ein Moment der Trauer.“ Die Preisverleihung soll erst wieder im kommenden Jahr stattfinden.