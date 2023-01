Wednesday: Könnte die Serie bei Netflix bald verschwinden?

„Wedneyday“ ist einer der erfolgreichsten Serien bei Netflix und in den vergangenen Wochen gab es an der Produktion kein vorbeikommen. Könnte die Serie aber nun bald dennoch bei dem Streaminganbieter verschwinden? KUKKSI erklärt, was dahintersteckt.

„Wedneyday“ war 2022 einer DER erfolgreichsten Hits bei Netflix. Die Serie kam in wenigen Wochen auf mehr als unglaubliche 400 Millionen geschaute Stunden. WOW! Selbst zwei Monate nach ihrem Start ist die Produktion noch immer auf dem zweiten Platz der Netflix-Charts. Das bedeutet aber nicht, dass der Streamingdienst eine zweite Staffel bestellen wird. Ein Beispiel: „1899“ war ebenfalls ein Erfolgshit – eine zweite Staffel gab es aber dennoch nie.

Noch keine zweite Staffel von „Wednesday“ bestätigt

Bisher hat Netflix trotz des unglaublich hohes Erfolges noch keine zweite Staffel bestellt. Gespräche für neue Folgen sollen laut Medienberichten aber stattfinden. Es gibt jedoch einen Haken an der Sache: Netflix muss sich mit dem Streaming-Anbieter Amazon einigen. Denn diese hatten MGM gekauft – also das Unternehmen, welche „Wednesday“ produzieren. Um die Filme und Serien von MGM anschauen zu wollen, benötigt man nicht nur Amazon Prime, sondern auch den MGM-Channel, welcher zusätzlich auch nochmal kostet. Es ist unklar, ob MGM-Produktionen künftig ausschließlich bei Prime laufen werden. Zwar hat Amazon bestätigt, dass nicht alle MGM-Produktionen dort laufen – aber gerade bei „Wednesday“ würde sich das aufgrund des Erfolges natürlich lohnen.

Das Phänomen ist keine Seltenheit. Denn eine solche ähnliche Situation gab es damals auch unter anderem mit „How I Met Your Mother“ – als Disney+ startete, verschwand die Serie von Netflix und lief eben dann beim Konkurrenten. Eine ziemlich kuriose Lage auf dem Streamingmarkt also! Es bleibt also spannend, wie es mit „Wednesday“ weitergeht – ob es eine zweite Staffel gibt und ob diese dann auch weiterhin bei Netflix laufen wird. In „Wednesday“ geht es um die gleichnamige Tochter der verschrobenen Gruselfamilie Addams. Besonders legendär wurde der Tanz von Hauptdarstellerin Jenna Ortega, welcher in den sozialen Netzwerken wie TikTok viral ging.