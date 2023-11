Waschmaschinen-Rätsel: Dafür ist das dritte Fach wirklich gedacht!

In unserem Alltag gibt es so einige Mysterien und Dinge, die man jahrelang falsch benutzt hat. Dazu zählt auch die Waschmaschine. Und einige haben sich schon immer gefragt: Wofür ist eigentlich das dritte Fach gedacht?

Jeder kennt die verschiedenen Fächer der Waschmaschine. Drei Einfüllmöglichkeiten beziehungsweise Waschmittelfächer sind in der Waschmaschine enthalten. Jedes Fach hat einen bestimmten Zweck. Beim Befüllen kommt es aber immer wieder zu Missverständnissen – insbesondere, was das dritte Fach angeht. Denn vielen ist unklar, mit was dieses überhaupt befüllt wird.

Das kommt in die verschiedenen Waschmaschinen-Fächer

Linke Kammer

Hier kommt das Waschpulver hinein. Beschriftet ist die Kammer mit der Ziffer II.

Mittlere Kammer

Dieses Fach ist für den Weichspüler gedacht. Dort befindet sich oft entweder eine III als Symbol oder eine Blume.

Rechte Kammer

Das größte Mysterium bei einer Waschmaschine ist das dritte Fach. Denn die wenigsten nutzen die Kammer und vielen ist auch überhaupt nicht klar, was hier überhaupt reingehört. Die Antwort ist aber sehr einfach: In das Fach, welches normalerweise mit der Ziffer I beschriftet ist, kommt Vorwaschmittel hinein. Wer also ein Vorwäscheprogramm eingestellt hat, nutzt dieses Fach für Waschmittel.

Wann sollte man eine Vorwäsche machen?

Eine Vorwäsche ist nur in bestimmten Fällen notwendig. Denn der Waschgang verbraucht mehr Energie und Wasser. Eine Vorwäsche ist dann sinnvoll, wenn die Wäsche extrem verschmutzt ist, die Textilien stark vergilbt sind, man stark verschwitzte Sportklamotten oder Wollkleidung waschen will. Bei Wollkleidung oder Wolldecken gehört Wollwaschmittel in die rechte und linke Kammer, wie gofeminin schreibt.

Welches Waschmittel kommt ins rechte Fach?

Für die Hauptwäsche im linken Fach empfehlen Experten eher Waschpulver. Etwas anders sieht es bei der Vorwäsche aus: Dafür sollte man in das rechte Fach Flüssigkeitswaschmittel geben. Diese Kombination erzielt ein besseres Ergebnis. Wie viel Waschmittel insgesamt benötigt wird, richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und auch der Menge an Klamotten, die man waschen will.