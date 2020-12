Was passiert, wenn mein Haustier an Corona erkrankt ist?

Als das Coronavirus im Frühjahr ausbrach, ging man immer davon aus, dass es für Tiere nicht ansteckend sei. Doch seit wenigen Monaten ist man sich sicher: Auch sie können daran erkranken und leiden unter einer Infektion. Aber was mache ich eigentlich, wenn mein Haustier wirklich Corona haben sollte und es ihm schlecht geht?

So gehst du am besten vor

Falls dein Haustier krank sein sollte, dann solltest du dringend zum Tierarzt gehen, um festzustellen, woran es genau erkrankt ist. Wenn es nämlich das neuartige Covid-19 haben sollte, dann besteht Meldepflicht. Jedes Tier reagiere anders auf eine Infektion. So seien beispielsweise Katzen und Frettchen empfänglich. Hunde wiederum weniger. Das ergaben Studien des Friedrich-Loeffler-Instituts. Wenn also dein Liebling infiziert sein sollte, dann melde es direkt beim Gesundheitsamt. Bisher seien in vielen Ländern aber nur wenige Tiere getestet worden. So sind gerade einmal 15 positive Fälle weltweit bekannt. Aber braucht mein Haustier jetzt auch noch einen Corona-Test? ,,Es besteht für Haustierhalter keine Pflicht, ihre Tiere testen zu lassen! Das ist nur sinnvoll, wenn das Tier klinische Symptome zeigt”, meint Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner.

Kann mich mein Haustier anstecken?

Zwar haben sich schon Haustiere mit Covid-19 angesteckt, doch dass sie die Überträger für Menschen sein sollen, ist bisher nicht bekannt. Zumindest gibt es keine Hinweise dafür. Damit die Bundesregierung aber dennoch eine Übersicht über die Ausbreitung des Virus durch Tiere hat, sollen alle Fälle gemeldet werden. Die Forschung könne die Daten auswerten und zukünftig verschiedene Risiken zwischen Mensch und Tier einschränken.