Was darf man aus einem Hotelzimmer mitnehmen?

Du verbringst deinen Urlaub in einem wunderschönen Hotel. Hier gibt es aber nicht nur schöne Handtücher, sondern auch tolle Badeschlappen. Aber darf man die einfach so mitnehmen? Und wie ist das eigentlich mit Shampoo-Flaschen? Mit diesem Artikel verschaffen wir dir einen kleinen Überblick.

Gerade in Europa sind Hotels immer besser ausgestattet und man bekommt oft ziemlich viel geboten. Da würde man schon gern mal die eine oder andere Sache mitnehmen wollen. Aber was darf ich denn eigentlich so in den Koffer packen?

Diese Dinge darf man aus dem Hotel mitnehmen

Oft sind es die kleinen Dinge, die man bedenkenlos einpacken kann. Beispielsweise Kaffee- oder Teebeutel. Aber auch ein kleines Stück Schokolade. Es kommt auch immer darauf an, was noch dazu steht. Oft findest du einen kleinen Hinweis, ob es als Willkommensgeschenk gedacht ist. Aber auch frische Blumen, Postkarten und Badeschlappen darf man im Normalfall mitnehmen. Wegen der Hygiene würden die Schlappen sonst nur weggeworfen werden und die Blumen halten sich auch nicht ewig. Oft werden sie dann einfach nach der Abreise entsorgt. Und wie ist das eigentlich mit Shampoo? Da kommt es darauf an, ob es kleine Fläschen sind oder größere Flaschen, die an einer Wandhalterung festgemacht sind. Die kleinen Shampoos und Duschgele sind oft Geschenke an den Hotelgast.

Das solltest du lieber nicht mit einpacken

Alle Dinge, die etwas größer sind, wie zum Beispiel Bademäntel oder Handtücher, solltest du auf dem Zimmer lassen und nicht einpacken. Das könnte teuer werden. Sie werden nämlich nach dem Zimmerservice in eine Reinigung geschafft und später wiederverwendet. Aber auch Besteck, Wohnaccessoires, Bettwäsche, Bücher und andere Sachen, die du in deinem Hotelzimmer findest, sind tabu für dich. Sie gehören nämlich alle zur Hotelausstattung. Und leider ist auch nichts in der Minibar for free. Auch wenn man manchmal nur schwer widerstehen kann. Oft findet man dort nämlich echt leckere Sachen.