Was bedeutet Schluckauf bei meiner Katze?

Katzen sind die beliebtesten Haustiere, aber zugleich in vielen Dingen auch sehr empfindlich. Schon das kleinste Anzeichen könnte auf etwas hindeuten, dass es etwas nicht stimmt – so beispielsweise auch Schluckauf. KUKKSI verrät dir, was dahinterstecken könnte und was du dagegen tun kannst.

Darum bekommen Katzen Schluckauf

Auf die gleiche Weise, wie wir Menschen Schluckauf bekommen, kann es auch unserem Haustier passieren. Die Ursache dafür ist eine Reizung der Nerven, die durch das Zwerchfell verlaufen. Es gibt aber mehrere Gründe, weshalb deine Katze plötzlich Schluckauf hat. Das sind die Häufigsten:

Wenn dein Vierbeiner zu schnell und zu hastig frisst.

Sie hat sich an einem Haarknäuel verschluckt.

Es kann aber auch ein Krankheitssymptom sein.

Schluckauf ist bei Katzen eher selten und ist auch oft harmlos. Wenn sie es aber öfter haben sollte und das einfach so – ohne dass sie gerade gefressen oder sich geleckt hat, dann solltest du mal zum Tierarzt gehen. Es könnte nämlich auf Asthma, Herzprobleme, Allergien, Parasiten oder Tumore hindeuten.

Das kannst du dagegen tun

Falls du merkst, dass es wirklich am Futter liegen könnte, dann probiere doch mal, mehrere kleinere Mahlzeiten deiner Katze zu geben und nicht immer eine große Portion. Am besten gibst du das Futter in einen Napf, bei dem dein Haustier nicht schlingen kann. Gebe ihr tagsüber auch immer genug zu trinken. In dem Fall, dass sie wirklich häufig Schluckauf hat, solltest du vielleicht besser doch einmal zum Tierarzt gehen und dein Liebling abchecken gehen. Schaden kann es auf keinen Fall. Schon gelesen? Sieben Anzeichen, dass deine Katze Schmerzen hat