Darum solltest du deine Schamhaare nicht rasieren!

Ohne Schamhaare liegt man voll im Trend. Die meisten greifen zum Rasierer und haben danach einen glatten Intimbereich. Eigentlich sollte man sich jedoch dort gar nicht rasieren – das hat auch mehrere Gründe.

Man wird heute etwas verhöhnt, mit behaarten Geschlechtsorganen durch die Welt zu spazieren. Zwei Drittel der Mädchen und Jungs rasieren sich im Intimbereich – beinahe jeder greift also zum Rasierer. Mittlerweile lassen einige jedoch die Schamhaare wieder wachsen – und das ist auch gut so! Denn so langsam wird es wieder zum Trend, einen Busch zu haben. Sogar Superstars wie Cameron Diaz sind pro Schamhaare. KUKKSI verrät 9 Gründe, weshalb du dich nicht im Intimbereich rasieren solltest.

Darum solltest du dich untenrum nicht rasieren

Die Vagina wird geschützt! Schamhaare haben eine wichtige Funktion: Sie schützen deine Vagina vor Krankheitserreger. Sie regeln außerdem die Temperatur im Intimbereich.

Rasieren kann Juckreiz verursachen: Nach dem Rasieren hast du oft rote Pickelchen und kann Hautprobleme verursachen.

Schaamhare schützen uns vor Hautkrankheiten. Es gibt einige Krankheiten, die nur von Haut zu Haut übertragen werden – dazu zählt beispielsweise Zellulitis (Nicht zu verwechseln mit Cellulite). Bakterien verursachen dabei eine Entzündung des Unterhautgewebe.

… und auch vor Sexkrankheiten wie „Herpes genitalis“ – der Busch im Intimbereich schützt uns davor.

Du sparst Zeit: Rasieren kann manchmal ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen und Lust dazu hat eigentlich keiner.

Schamhaare schützen beim Sex! Empfindliche Haut wird vor starker Reibung beim Geschlechtsverkehr geschützt.

Du schwitzt weniger: Die Hautfalten liegen ohne Schamhaare genau nebeneinander. Dadurch kannst du mehr schwitzen – die Folge ist dann, dass ein Geruch entsteht. Mit Schaamhaaren kommt das nicht vor.

Unnötige Beauty-OPs: Da die Schamlippen bei einer Rasur deutlich sichtbarer sind, legen sich immer Mädchen unters Messer – das ist genauso unnötig wie die Rasur selbst.

Hygiene ist kein Grund für eine Rasur! Mit Duschen oder Baden ist die Hygiene absolut erfüllt.