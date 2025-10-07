Walentina Doronina: „Vermissen dich unendlich“ – Herzzerreißende Worte an Dennis Kessmeyer (†45)

Seit einigen Tagen ist die Reality-Welt in tiefer Trauer! Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten machten den Tod eines Weggefährten öffentlich – jedoch wurde kein Name genannt. Mittlerweile ist klar: Es handelt sich dabei um Dennis Kessmeyer. Im Alter von 45 Jahren ist der Unternehmer verstorben. Walentina Doronina widmet ihm nun herzzerreißende Worte im Netz.

In der Reality-Liveshow „Iconic Drama“ ist Walentina Doronina vor wenigen Tagen weinend zusammengebrochen. Kurz danach gab es zahlreiche Posts zahlreicher Realitystars über den Tod eines Weggefährten – einen Namen nannten sie jedoch nicht. Mittlerweile ist aber bekannt, dass es sich dabei um Dennis Kessmeyer handelt, welcher mit der Reality-Szene tief verwurzelt war. Er war nicht nur der Ex von Eva Benetatou, sondern war auch Unternehmer und organisierte zahlreiche Events. Erst in diesem Jahr veranstaltete er ein Charity-Pokerevent.

„Es ist kaum in Worte zu fassen, dass du nicht mehr bei uns bist“

Die Nachricht vom Tod von Dennis Kessmeyer verbreitete sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Nun widmet ihm Walentina Doronina emotionale Worte. „Lieber Dennis, wir vermissen dich unendlich. Es ist kaum in Worte zu fassen, dass du nicht mehr bei uns bist. An dem Tag war ich noch mit deiner wundervollen Freundin unterwegs und kurz vor meinem Auftritt im CinemaxX habe ich ihre Nachricht erhalten. In diesem Moment ist mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden“, schreibt die Reality-Bekanntheit.

Weiter lässt die Blondine verlauten: „Ich hoffe von Herzen, dass du nun an einem besseren Ort bist, an dem es dir gut geht. In unseren Gedanken bleibst du lebendig – mit all den schönen Erinnerungen, die wir mit dir teilen durften. Meinen Sieg gestern widme ich dir. Es soll ein Zeichen dafür sein, dass du in allem, was ich tue, weiterhin einen Platz hast. Danke, dass du ein Teil meines Lebens warst und für immer bleiben wirst.“

Bisher haben die Reality-Stars geschwiegen, um wen es geht – jedoch hat Joachim Llambi den Namen am Montag veröffentlicht und sich von Dennis Kessmeyer in einem Instagram-Post verabschiedet. „Lieber Dennis, so viele gemeinsame Stunden, Gespräche, Lacher – so vieles, das uns verbunden hat. Du warst immer da, mit Herz, Humor und echtem Interesse an den Menschen um dich. Jetzt bist du fort, und es fühlt sich unwirklich an. Danke für all die Momente, die bleiben. Ruhe in Frieden, mein Freund. Du fehlst“, schrieb der „Let’s Dance“-Juror.

HINWEIS DER REDAKTION | KUKKSI kannte den Namen des Verstorbenen von Anfang an und wir haben uns bisher gegen eine Veröffentlichung entschieden. Erst nachdem Joachim Llambi öffentlich gepostet hat, dass es sich bei dem Verstorbenen um Dennis Kessmeyer handelt, hat sich die Redaktion für eine Veröffentlichung entschieden.