Wahlen in Bayern und Hessen: Die 18 Uhr-Prognose! Das sind die ersten Zahlen

An diesem Sonntag wählen Bayern und Hessen neue Landtage. Die Wahlen haben auch eine bundesweite Bedeutung als Indikator für die Stimmungslage für die Ampel-Koalition.

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen gelten als bundespolitischer Stimmungstest zur Halbzeit der Legislaturperiode des Bundestags. In beiden Ländern leben mehr als ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland. Laut Umfragen lagen zuletzt die Unionsparteien in beiden Ländern mit ihren beiden Ministerpräsidenten – die CSU mit Markus Söder in Bayern und die CDU mit Boris Rhein in Hessen – vorn.

Die Parteien der Ampel-Regierung müssen Verluste hinnehmen, wie aus einer Umfrage hervorgeht. Demnach kommt die SPD auf nur noch 17 Prozent, wie aus einer Umfrage der Bild am Sonntag hervorgeht. Die Grünen halten sich bei 14 Prozent jedoch stabil. Die FDP erreicht demnach 6 Prozent. Insgesamt kämen die drei regierenden Parteien damit auf ein Ergebnis von nur 37 Prozent – für eine Mehrheit ist das zu wenig! Stärkste Kraft ist die Union mit 27 Prozent, die AfD erzielt 22 Prozent. Die Linke hält sich bei 5 Prozent, die anderen Parteien kommen auf 9 Prozent.

Die Ausgangslage in beiden Ländern

Bayern: Im Freistaat lag die CSU mit Ministerpräsident Markus Söder ungeschlagen vorn. Laut Umfragen kommt die Partei jedoch nur noch auf rund 37 Prozent – das ist ein historisch schlechtes Ergebnis. Grüne und die Freien Wähler kommen auf rund jeweils 15 Prozent, die AfD auf 14 Prozent und die SPD verharrt bei 9 Prozent.

Hessen: Seit 2014 besteht ein Bündnis zwischen CDU und Grüne in Hessen. Eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition wäre denkbar, aber ebenso auch ein Bündnis zwischen CDU und SPD. Die AfD hätte die Chance, die zweitstärkste Kraft zu werden.

Die Prognose um 18 Uhr

Bayern

CSU 36,5 %

SPD 8,5 %

Grüne 15,5 %

FDP 3 %

Freie Wähler 14 %

AfD 16 %

Sonstige 6,5 %

Hessen

CDU 34,5 %

SPD 15 %

Grüne 15,5 %

FDP 5 %

AfD 17 %

Linke 3,5 %

Freie Wähler 3,5 %

Sonstige 6 %

Quelle: ZDF