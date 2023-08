Wacken dicht: Kompletter Einlass-Stopp für Metal-Fans!

40 Liter prasselten in 24 Stunden auf jeden Quadratmeter des Dörfchens Wacken herab. Das Wacken-Festival könnte im Schlamm versinken. Deshalb ziehen die Veranstalter drastische Konsequenzen und verhängen einen kompletten Einlassstopp.

Das Wacken-Festival ist für Heavy-Metal-Fans DAS Highlight des Jahres. Der Wettergott meint es in diesem Jahr jedoch nicht gut, denn aufgrund von starken Regenfällen könnte das Festival im Schlamm versinken. Zu Beginn der Woche musste bereits die anreisende Auto-Kolonne gestoppt werden – es bildeten sich daraufhin lange Staus.

Niemand darf mehr aufs Gelände

Die Veranstalter ziehen jetzt komplett die Reißleine und haben einen kompletten Einlassstopp verhängt. „Jegliche weitere Anreise muss ab sofort gestoppt und abgebrochen werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A ist diese Entscheidung getroffen worden. Wir sind sehr traurig, aber die anhaltend schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl“, verkünden die Veranstalter auf ihrer Website.

Fällt Wacken komplett aus?

Es werden keine Fahrzeuge mehr auf das Gelände gelassen. Wer gerade auf dem Weg ist, solle wieder umkehren. Von Stunde zu Stunde neu entscheiden die Veranstalter, ob Wacken in diesem Jahr komplett ausfallen muss. „Die Sicherheit für Fans, Mitarbeitende und alle Menschen in der Region“ müsse gewährleistet bleiben. Die Wetteraussichten sind jedoch alles andere als positiv – auch in den kommenden Tagen werden heftige Niederschläge und Gewitter in Schleswig-Holstein erwartet.