Vorwürfe seiner Ex: Bachelor David Jackson bricht sein Schweigen!

Als RTL damals den neuen Bachelor verkündete, ist die Bombe geplatzt: Die Ex-Freundin von David Jackson erhob schwere Vorwürfe im Netz. Bisher schwieg der Rosenkavalier zu den Vorwürfen – bis jetzt! Denn nun meldet er sich in den sozialen Netzwerken zu Wort.

Der Influencer sucht im TV seine große Liebe und verteilt als Bachelor die Rose. David Jackson hat die Qual der Wahl und kann sich gleich zwischen mehreren Single-Damen entscheiden. Der Start der Kuppelshowlief für den Hottie jedoch alle andere als gut. Denn kurz nach der Verkündung, dass David Jackson der neue Bachelor wird, teilte seine Ex im Netz ordentlich aus.

Mehrere Wochen hat sich David Jackson zu den Behauptungen seiner Ex-Freundin nicht6 geäußert. Jetzt hat er sein Schweigen gebrochen! „Zwischen dem Trubel der letzten Wochen gab’s leider auch eine Schattenseite – eine Person hat falsche Vorwürfe über mich verbreitet, die auch eigentlich relativ schnell von einem Gericht mit einer einstweiligen Verfügung untersagt worden sind – und trotzdem bin ich ein bisschen entsetzt und schockiert“, schrieb David Jackson bei Instagram.

David Jackson hat eine Botschaft an seine Fans

David Jackson hat an seine Fans ein wichtiges Anliegen: „Ich möchte an der Stelle appellieren und darum bitten, dass wir alle hier auf Social Media respektvoll miteinander umgehen, dass wir achtsam miteinander umgehen. Vor allem, dass wir nicht vorschnell Vorurteile und Hass verbreiten im Netz. Das wäre mir ein ganz großes Anliegen grundsätzlich. Dafür habe ich mich schon immer ausgesprochen und das jetzt selbst an der Stelle erlebt zu haben, macht einem ganz anderes bewusst, wie wichtig dieses Thema ist, wie wichtig es ist, dass darüber immer und immer wieder gesprochen werden muss, wie krasse Ausmaße das annehmen kann. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für das ganze Umfeld. Deswegen: Ein Kommentar ist schnell geschrieben, ist schnell verbreitet und hat halt wirklich echte Auswirkungen auf das echte Leben, echte Menschen in der Offline-Welt.“ RTL zeigt „Der Bachelor“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel