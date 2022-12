Von Ukraine-Krieg, Borderline bis DSDS: So war das KUKKSI-Jahr 2022!

Das Jahr war ereignisreich – so auch für uns bei KUKKSI. 2022 standen wir in der Nachrichtenwelt vor einigen Herausforderungen. Das Reality-Teenie-Magazin blickt auf das besondere Jahr zurück und verrät, welche Themen im Fokus standen.

KUKKSI berichtet an 365 Tagen im Jahr – und zugegeben: Das war in diesem Jahr nicht immer einfach. Der Fokus liegt bei uns eigentlich bei Unterhaltung – aber wir berichten auch über gesellschaftliche Themen oder News, die die ganze Welt bewegen. Noch immer im Schatten der Corona-Pandemie, welche uns die vergangenen zwei Jahre bereits auf Trab gehalten hat, startete Russland einen erbitterten Krieg gegen die Ukraine. Über den Krieg berichteten wir ab Februar sehr intensiv und starteten einen Live-Ticker rund um die Uhr. In den ersten Tagen des Angriffs verzichteten wir auf viele Unterhaltungsthemen, was es in der KUKKSI-History so bisher noch nie gegeben hat.

Borderline bis Anorexie: Themen, welche die Zielgruppe bewegt

Bei KUKKSI gibt es die Themen, welche die junge Zielgruppe bewegt – nicht nur aus den Bereich Unterhaltung. So lag der Fokus in diesem Jahr unter anderem auch bei psychischen Krankheiten, mit welchen die Teenager*innen oft zu kämpfen haben – von Depressionen, Borderline bis hin zu Anorexie. Der Erfahrungsbericht „Wie man mit einem Borderliner umgeht“ zählt zu den erfolgreichsten Artikel des Jahres. Und auch Betroffene selbst melden sich zu Wort: So erzählt beispielsweise Leonie-Rachel Soyel bei KUKKSI über ihr Leben mit Borderline. Oder wir zeigen, wo es Hilfestellen für Depressive gibt.

Von DSDS, Dschungelcamp bis hin zu Queen Elizabeth II.

Das Jahr startete mit den beiden Erfolgsshows „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sowie „Deutschland sucht den Superstar“. Und auch diesmal begleitete KUKKSI-Chefredakteur Oliver Stangl die Live-Shows der beliebten Castingshow in Köln – welche erstmals ohne Dieter Bohlen stattfand. Aber der Poptitan kommt für die finale Staffel nochmal zurück, über welche wir im kommenden Jahr natürlich auch wieder hinter den Kulissen berichten werden. Ab November berichteten wir zudem sehr intensiv über „Promi Big Brother“ und die Fußball-WM in Katar. Anfang September sorgte der Tod von Queen Elizbaeth II. für weltweites Entsetzen. Über das Ereignis berichteten wir auch intensiv.

Endlich wieder Party auf Mallorca

Die vergangenen zwei Jahre war es aufgrund der Corona-Pandemie ziemlich ruhig auf Mallorca. Das hat sich in diesem Jahr geändert – der Megapark machte wieder auf und das Party-Publikum konnte es kaum erwarten. Und auch sonst war die Insel rekordverdächtig gefüllt – die Hotels beinahe alle ausgebucht und in den Airlines gab es kaum noch Plätze. Und: KUKKSI Mallorca war mittendrin! Unter anderem begleiteten wir das Megapark-Opening auf Mallorca oder auch zahlreiche Sänger*innen wie Loona oder Lucas Cordalis, welche dem Party-Comeback auf Malle lange entgegen fieberten.

Das waren die erfolgreichsten Artikel des Jahres