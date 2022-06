Viva la Diva: Promis verkleiden sich in RTL-Show als Drag-Queens

Bunt, unterhaltsam, witzig, relevant – und immer einen High Heel voraus: Die Message der ersten Promi-Rate-Show rund um Make-Up, Perücken und schillernde Outfits lautet „Du darfst sein, wer du willst – nur nicht langweilig“! Sieben prominente Männer verwandeln sich in der RTL-Show „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ in atemberaubende Queens. Wer sie sind, bleibt bis zu ihrem Reveal ein großes Geheimnis. Zwei Rate-Panels und eine Fach-Jury rätseln und vergeben Punkte und die beste Queen gewinnt.

Bunt & unterhaltsam, witzig & relevant – und dem Rest der Welt einen High Heel voraus: Mit „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ kommt die erste Promi-Rate-Show rund um Make-Up, Perücken und schillernde Outfits auf die TV-Bildschirme. Die Message der Show: Du darfst sein, wer du willst – nur nicht langweilig! Getreu diesem Motto wird die Show moderiert von Tim Mälzer. Sieben prominente Männer erhalten ein spektakuläres Drag-Over und verwandeln sich in atemberaubende Queens. Für die meisten wird es das erste Mal sein, dass sie auf Absätzen laufen, Brüste vor sich hertragen und sich ein Alter-Ego samt passenden Allüren zulegen. Sie tun das, um zu unterhalten und gleichzeitig für eine offenere Welt einzustehen. Wer sie sind – das bleibt bis zu ihrem Reveal ein großes Geheimnis.

Diese Stars sitzen im Rateteam

Jorge González, Jana Ina Zarella, Olivia Jones und Tahnee rätseln in zwei Panel-Teams, wer sich hinter sechs der Queens verbergen könnte. Tipps zu den wahren Identitäten sind im Kostüm, in der Farb- und Musikauswahl versteckt. Eine Fachjury aus fünf professionellen Drag Queens – Bambi Mercury, Laila Licious, Catherrine Leclery, Ivanka T. und Pam Pengco – bewertet in drei Runden die Performances ihrer neuen Kolleginnen und entscheidet Runde um Runde, für wen an dieser Stelle Schluss ist. Am Ende kann nur eine Queen den Sieg mit nach Hause nehmen – so und nicht anders verlangt es das Gesetz einer knackigen Drag-Competition.

Auch Formate dürfen sein was sie wollen – nur nicht langweilig! Wo andere Shows zu Ende sind, trumpft „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ mit der Mystery Queen noch einmal auf: Ein weiterer Super-Promi, ebenfalls in Drag, aber nicht Teil der eigentlichen Competition, überreicht die Gewinner-Trophäe. Außerdem dürfen beide Panels einen Tipp abgeben, wer sich ihrer Meinung nach hinter der Mystery Queen versteckt. Landen sie einen Treffer, hagelt es Bonuspunkte, die den finalen Punktestand der Panel-Teams noch einmal durcheinanderwirbeln können.

The sky is the rainbow’s limit: Die Promi-Männer, die sich dem Abenteuer Drag stellen, haben alle eine Motivation im Gepäck. Der Ruf nach Akzeptanz und dem Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung ist ihre Message. Nach ihrer Enthüllung hat jede Queen die Möglichkeit, ihr persönliches Statement zu setzen. Die Kamera begleitet die Queens außerdem bereits im Vorfeld der eigentlichen Show. Denn hier versteckt sich für die Prominenten die eigentliche Arbeit. Das erste Mal auf High-Heels, der erste Blick in den Spiegel in vollem Drag Make-up und das Einstudieren der Lipysync-Choreographie – all diese bewegenden und witzigen Momente auf dem Weg zur Drag-Bühne werden den Zuschauer:innen nicht vorenthalten. „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ basiert auf dem erfolgreichen niederländischen Format „Make up your mind“. RTL zeigt „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ am 20. Juni 2022 um 20:15 Uhr.