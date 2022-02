Victoria Beckham: Sie isst seit 25 Jahren das gleiche Gericht!

Der frühere Fußballer und heutige Funktionär David Beckham ist dafür bekannt, dass er sehr gern und gut ist. Das sieht man vor allem auch auf Social Media – beispielsweise bei Instagram. Mit seiner Victoria ist er bereits seit fast 23 Jahren verheiratet. Doch auch nach langer Zeit gibt es so manche Sachen, die er nicht so ganz nachvollziehen kann. Zum Beispiel einer ihrer Essgewohnheiten. Laut ihm isst sie nämlich seit 25 Jahren das gleiche Gericht.

David Beckham liebt sehr gutes Essen und das hat er auch seinem Sohn Brooklyn weitergegeben. Der 22-Jährige hat nämlich sogar eine eigene Kochshow. Doch da ist Mama Victoria völlig anders. David Beckham hat dazu ein paar echt interessante Details in einem Interview ausgeplaudert.

Victoria isst seit 25 Jahren das Gleiche

Wie nun ihr Ehemann David Beckham im Podcast River Cafe Table 4 ausplauderte, würde seine Frau seit 25 Jahren das gleiche Gericht essen. „Ich werde sehr emotional, wenn es um Essen und Wein geht. Wenn ich etwas Großartiges esse, möchte ich, dass es jeder probiert“, verriet der Brite. Doch da ist Ehefrau Victoria ganz anders. Sie isst nämlich seit zweieinhalb Dekaden nur noch gegrillten Fisch mit gedünstetem Gemüse.

Es gab eine einzige Ausnahme

In dieser ganzen Zeit gab es laut dem 46-Jährigen keine Ausnahme – bis auf eine Einzige. „Das einzige Mal, dass sie etwas geteilt hat, was auf meinem Teller lag, war, als sie mit Harper schwanger war, und das war großartig. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich weiß, dass sie es seitdem nicht mehr gegessen hat", schwärmte David Beckham von diesem Moment.