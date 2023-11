Verrückte Weihnachten: Das wurde aus den Stars des Films

„Verrückte Weihnachten“ ist ein Film aus dem Jahr 2004 und basiert auf dem Roman „Das Fest“ von John Grisham. Tim Allen und Jamie Lee Curtis spielen in dem Streifen die Hauptrollen. Was machen die Stars aus dem Film heute?

In „Verrückte Weihnachten“ ist Tochter Blair von zu Hause ausgezogen. Die Kranks beschließen deshalb, Weihnachten ausfallen zu lassen und stattdessen eine Kreuzfahrt zu machen. Die Weihnachtsflucht ist den Nachbarn aus der Straße jedoch ein Dorn im Auge. Als Blair dann doch die Rückkehr zu Weihnachten ankündigt, bleiben dem Ehepaar nur wenige Stunden Zeit, ein Fest auf die Beine zu stellen – die Kreuzfahrt in die Karibik fällt damit ins Wasser. Mit der Hilfe der Nachbarn gelingt dann schlussendlich doch die perfekte Weihnachtsparty.

Das wurde aus den Stars aus „Verrückte Weihnachten“

Jamie Lee Curtis alias Nora Krank

Ihren Durchbruch hatte die Schauspielerin in „Halloween – Die Nacht des Grauens“ im Jahr 1978. Seither ist Jamie Lee Curtis in zahlreichen Filmen zu sehen – neben „Verrückte Weihnachten“ spielte die Schauspielerin unter anderem auch in „Die Glücksritter“ (1983), „True Lies – Wahre Lügen“ (1994), „Halloween H20“ (1998), „Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag“ (2003) oder „Halloween Kills“ (2021) mit. Zuletzt stand sie für die Serie „The Bear: King of the Kitchen“ vor der Kamera. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin ist Curtis seit 1993 auch als Autorin von Kinderbüchern erfolgreich.

Tim Allen alias Luther Krank

Tim Allen ist einer der gefragtesten Schauspieler in Hollywood. Große Bekanntheit erlangte der Schauspieler vor allem durch „Hör mal, wer da hämmert“ sowie den „Santa Clause“-Filmen. Zudem stand er unter anderem auch für die Filme „Galaxy Quest – Planlos durchs Weltall“ (1999), „Joe Jedermann“ (2001), „Jede Menge Ärger“ (2002), „Cars“ (2006) oder „Toy Story“ (2008) vor der Kamera. Von 2011 bis 2021 war er Hauptdarsteller und Produzent der Comedyserie „Last Man Standing“. Seit 2002 wirkt Tim Allen in „Santa Clause: Die Serie“ mit.

Julie Gonzalo alias Blair Krank

Julie Gonzalo wurde in Argentinien geboren und zog mit acht Jahren nach Florida. Sie besuchte Theaterkurse und absolvierte ein Tanz- und Schauspielstudium. In dem 16-minütigen Comedyfilm „The Penny Game“ hatte die Schauspielerin im Jahr 2001 ihren ersten Auftritt vor der Kamera. Es folgten Gastauftritte in den Serien „Navy CIS“ und „Drake & Josh“ und hatte Nebenrollen in den Filmen „Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag“ (2003) und „Cinderella Story“ (2004). Sie spielte danach in zahlreichen weiteren Serien und Filmen mit – so beispielsweise in „Dallas“ (2012-2014), „Lucifer“ (2017) oder „Supergirl“ (2019-2021).

Dan Aykroyd alias Vic Frohmeyer

Bekannt ist der Schauspieler vor allem durch „Saturday Night Live“ und gründete gemeinsam mit John Belushi die „Blues Brothers Band“. Der folgende Film „Blues Brothers“ wurde sein größter Erfolg. Mit Bill Murray war er in „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ (1984) und „Ghostbusters II“ (1989) zu sehen. Und auch sonst ist der Schauspieler aus dem Filmgeschäft nicht mehr wegzudenken – so stand er für unzählige Produktionen vor der Kamera und hat sich auch als Sprecher wie in „Family Guy“ oder zuletzt „Die Simpsons“ einen Namen gemacht. Er arbeitet zudem auch noch als Drehbuchautor.

Erik Per Sullivan alias Spike Frohmeyer

Nach kleineren Rollen in „Armageddon – Das jüngste Gericht“ (1998) und „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ (1999) wurde Erik Per Sullivan vor allem durch die Sitcom „Malcolm mittendrin“ bekannt. Und auch als Synchronsprecher ist er bekannt. So lieh er im Film „Findet Nemo“ dem Seepferd Sheldon seine Stimme. Zuletzt wurde es jedoch ruhig um ihn – im Jahr 2010 wirkte der Schauspieler zuletzt in dem Filmdrama „Twelve“ mit.

M. Emmet Walsh alias Walt Scheel

Nach seinem Studium an der Clarkson University in Potsdam sowie New York begann M. Emmet Walsh seine Schauspielkarriere. Unter anderem war er in Klassikern wie „Asphalt-Cowboy“ (1969), „Brubaker“ (1980), „Blade Runner“ (1982) und „Silkwood“ (1983) zu sehen. Für seine Rolle im Thriller „Blood Simple – Eine mörderische Nacht“ gewann er 1986 einen „Independent Spirit Award“ als bester männlicher Hauptdarsteller. Zuletzt wirkte er in „Knives Out – Mord ist Familiensache“ (2019) sowie „A Little White Lie“ (2022) mit.

Felicity Huffman alias Merry

Felicity Huffman trat in verschiedenen Fernsehserien wie „Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“, „Law & Order“ und „Frasier“ auf. Für ihre Rolle in „Sports Night“ wurde Felicity Huffman für den Golden Globe Award nominiert. Große Bekanntheit erlangte die Schauspielerin vor allem durch ihre Rolle in „Desperate Housewives“, wo sie von 2004 bis 2012 die Hausfrau Lynette Scavo spielte. Zuletzt stand sie für die Serien „When They See Us“ (2019) sowie „The Good Doctor“ (2023) vor der Kamera.

Jake Busey alias Officer Treen

Im Alter von sechs Jahren hatte Jake Busey sein Debüt in „Stunde der Bewährung“ im Jahr 1978. Neben „Verrückte Weihnachten“, wo der Schauspieler in der Rolle des Officer Treen zu sehen war, hatte er viele weiteren Rollen inne – so kennen ihn die Zuschauer aus „Der Staatsfeind Nr. 1“ (1998), „Verliebt in Sally“ (1998) oder auch „Identität“ (2003). Er wirkte außerdem in zahlreichen Fernsehserien mit wie „The Closer“, „The Mentalist“ oder „CSI: Miami“. In der Fernsehserie „From Dusk Till Dawn: The Series“ war er von 2014 bis 2016 in 19 Episoden zu sehen. Zuletzt sah man den Schauspieler in der Produktion „L.A.’s Finest“ (2019).

Cheech Marin alias Officer Salino

Sein Filmdebüt feierte Cheech Marin im Jahr 1978 in dem Streifen „Viel Rauch um Nichts“. Danach folgten Rollen in „Noch mehr Rauch um überhaupt nichts“ (1980) oder ab 1981 in der „Cheech & Chong“-Reihe. Weitere Filmen waren unter anderem „Desperado“ (1995), „From Dusk Till Dawn“ (1996), „Spy Kids“ (2001), „Irgendwann in Mexico“ (2003), „Machete“ (2010) oder „Immer Ärger mit Grandpa“ (2020). Zuletzt wirkte der Schauspieler in „Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team“ (2022) mit und war daneben auch in vielen Serien zu sehen.