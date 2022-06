5 vergessene Hollywood-Stars, die wir vermissen

Einige Promis wurden über Nacht zum absoluten Superstar – das ist auch in Hollywood nicht denkbar. So gibt es einige Stars, die plötzlich von der Bildfläche verschwanden und seitdem auch nicht mehr aufgetaucht sind. Die fünf krassesten Fälle hat dir KUKKSI mal herausgesucht. Kannst du dich noch an jeden der früheren Hollywood-Stars noch erinnern?

Es gibt so einige Superstars aus Hollywood, die durch eine Rolle auf einmal ihren großen Durchbruch geschafft haben und dann plötzlich internationale Superhelden waren – manche schafften es sogar schon als Teenie. Doch natürlich ist der Platz an der Spitze nur begrenzt. Wenn neue Stars die Leiter nach oben steigen, gibt es auch so einige, die wieder herunterkommen müssen.

Diese Hollywood-Stars sind vergessen

Justin Long

Der Schauspieler war nicht nur Synchronsprecher in „Alvin und die Chipmunks“, sondern spielte auch eine Rolle in „Stirb langsam“. Dennoch geriet er völlig in Vergessenheit. Zwar spielt er immer noch in einigen Filmen und Serien mit, doch an seine frühere Reichweite kann er nicht anknüpfen. Übrigens ist er auch noch als Synchronsprecher, Regisseur und Drehbuchautor tätig.

JoJo

In den USA war sie eine sehr erfolgreiche Sängerin und zudem auch noch in einigen Kinderserien und -filmen zu sehen. Mittlerweile ist sie aber unter dem Radar. In den letzten 13 Jahren war sie in einer Folge von „Hawaii Five-0“ und „Lethal Weapon“ zu sehen. Das war es aber auch schon.

Nelly Furtado

Wenn man nur etwas Gefallen an Popmusik findet, dann ist der Name Nelly Furtado natürlich nicht unbekannt. Vor allem um die Zeit von 2006 gelang es ihr in mehreren Ländern gleichzeitig den Platinstatus zu erreichen und dauerhaft auf dem ersten Platz der Charts zu bleiben. Zudem sah man sie auch in „CSI:NY“ oder auch „Max Payne“. Doch ihre ganz große Zeit ist scheinbar vorbei.

Timbaland

Auch er ist für seine Musik sehr berühmt geworden und war regelmäßiger Gast auf vielen Galen Hollywoods. Doch er teilt ein sehr ähnliches Schicksal mit Sängerin Nelly Furtado. Nach der Jahrtausendwende war er nämlich auch echt erfolgreich und heute ist kaum noch etwas von ihm zu hören.

Sophia Bush

Auf den ersten Blick ist ihrer Karriere bei Weitem noch nicht beendet und sie dauerhaft aktiv. Allerdings sieht man allein an ihren Auszeichnungen, dass ihre große Zeit scheinbar vorbei ist. Denn vor rund 15 Jahren brachte sie regelmäßig eine Trophäe der Teen Choice Awards mit nach Hause. Seit 2011 hat sie aber keine einzige Auszeichnung mehr erhalten. Auch ihre Rollen wurden immer unbedeutender.