Valentinstag: Coole Date-Ideen für dich und deinen Schwarm!

Schon ist es wieder so weit: Der Valentinstag steht vor der Tür! Du hast noch keine Ahnung, wie du den Tag der Liebe in diesem Jahr verbringen sollst? KUKKSI hat für dich fünf coole Ideen für außergewöhnliche Dates mit deinem Schwarm!

Der Valentinstag ist ein echtes Streitthema: Für die einen ist es der romantischste Tag des Jahres, für die anderen eher der absolute Overkill. Doch du gehörst zu der Sorte, welche den Tag total feiern? Dann haben wir für dich und dein Schatz ausgefallene Date-Ideen gesammelt.

5 Date-Ideen für den Valentinstag

Für Leseratten: Für dich gibt es nichts Schöneres als ein tolles Buch zu lesen? Dann ab in den coolen Buchladen um die Ecke! Umgeben von deinen liebsten Schmökern gibt es garantiert immer ein Gesprächsthema. Oder wie wäre es mit einem witzigen Spiel zum warm werden: Wer nach 5 Minuten das Buch mit dem lustigsten Titel im Laden findet, gewinnt! Dabei wird euch garantiert nicht langweilig.

Für Hipster: Instagram ist dein Leben und du magst alles, was total angesagt ist? Wie wäre es mit einem Spaziergang zu den coolsten Graffitis deiner Stadt. Dabei könnt ihr über angesagte Cafés oder eure Lieblingsfilme quatschen und gleichzeitig stylishe Pics für Instagram machen. Ein Like von deinem Schatz hast du damit sicher.

Für Musik-Fans: Nimm dein Date doch einfach mit zu einem coolen Konzert. Dabei könnt ihr gemeinsam über das neuste Album euerer Lieblingskünstler philosophieren oder einfach mal wild abdancen. Keine Chance für peinliche Stille: Wenn dir gerade kein Gesprächsthema einfällt, genieße einfach die Show und singe aus vollem Hals mit!

Für Romantiker: Wer es am Valentinstag klassisch romantisch will, sollte ein Picknick planen. Ein romantisches Dinner unter freiem Himmel kommt nämlich nie aus der Mode. Damit euch warm bleibt, bringe am besten einen warmen Tee oder Glühwein in einer Thermosflasche mit und eine Decke zum Einkuscheln. Wenn das Wetter nicht mitspielt, mach doch einfach ein Picknick in deinem Bett! Kuschelig wird es da sicher auch…

Für Sportler: Ihr seid beide totale Sportskanonen? Dann probiert am 14. Februar doch mal die angesagte Yoga-Pärchen-Challenge. Im Internet finden sich unzählige coole Posen, die ihr zu zweit machen könnt. Dabei kommt ihr euch nicht nur körperlich näher, sondern habt auch jede Menge Spaß… die Übungen sind nämlich gar nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick wirken.