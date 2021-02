Valentinstag 2021: Das kannst du trotz Lockdown machen

Am 14. Februar ist ein ganz besonderer Tag. Es ist nämlich der Tag der Liebe. Genau deshalb ist der Valentinstag für viele Paare sehr wichtig. Manche feiern ihn sogar richtig. Aber wie soll man das eigentlich während des Lockdowns machen?

Valentinstag steht vor der Tür, aber alle fast alle Läden haben zu und so wirklich unternehmen kann man auch nichts. Was soll man also machen, damit der Tag doch noch ein Erfolg wird? Keine Sorge. KUKKSI hat ein paar Ideen für dich zusammengestellt.

Das sind die besten Ideen für Valentinstag

Spazieren gehen

Wenn du zurzeit aus dem Fenster schaust, siehst du ein herrliches Winterland. Warum also keinen romantischen Spaziergang zu zweit? Gerade wenn es schon etwas dunkel wird und so langsam alle Lichter angehen, ist es draußen echt romantisch. Zieht euch nur warm genug an. Man könnte es sogar mit einer kleinen Schlittenfahrt verbinden. Würde sich bei den Schneemassen da draußen auf jeden Fall anbieten.

Wellness-Tag zu Hause

Du könntest daheim mit deinem Partner einen richtigen Wellnesstag machen. Die Drogerien haben noch auf. Also nichts wie hin da und ganz viel Sachen einkaufen gehen. Dann könnt ihr es euch stundenlang gut gehen lassen. So wird aus dem Valentinstag 2021 noch so ein richtiger Wohlfühltag und ihr könnt beide als Pärchen richtig gut abschalten.

Tag im Bett

Wie wäre es denn eigentlich mal mit einem Tag im Bett? Einfach nur Netflix laufen lassen, jede Menge Snacks auf den Nachttisch stellen und den ganzen Tag kuscheln und schlafen. Klingt doch auch echt entspannt und romantisch, oder? Vielleicht habt ihr sogar einen gemeinsamen Lieblingsfilm, den ihr jetzt endlich mal wieder anschauen könnt.

Zusammen kochen

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Wenn man jetzt schon Wellness gemacht hat oder Schlittenfahren war, dann bekommt man auch irgendwann Hunger. Wie wäre es also, wenn ihr euer Lieblingsgericht kocht? Das macht sicher jede Menge Spaß.