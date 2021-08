Uwe Abel: Das steckt hinter seiner Nase!

Durch „Bauer sucht Frau“ wurde Uwe Abel bekannt. Nach dem „Sommerhaus der Stars“ geht er zu „Promi Big Brother“. Der TV-Star konnte mit seiner offenen Art bisher bei den Zuschauern punkten – es gibt aber ein Thema, auf welches er nicht gut zu sprechen ist: Seine Nase. Doch was steckt eigentlich dahinter?

Uwe Abel besitzt einen Bauernhof in Dötlingen. Während seiner Zeit bei „Bauer sucht Frau“ im Jahr 2011 arbeitete er als Schweinebauer. Gemeinsam mit seiner Frau Iris betreibt er das Hofcafé „Bauer Uwes Lütje Deel. Im Jahr 2018 ging das Paar ins „Sommerhaus der Stars“ und belegte den ersten Platz.

Nun ist Uwe Abel wieder im TV zu sehen – jedoch ohne seine Frau. Denn er gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“. So lange war der Bauer noch nie von seiner Frau getrennt – für das Paar wird das eine Zerreißprobe. „Wir waren einmal drei Tage getrennt und da haben wir sehr viel telefoniert. Das wird für uns beide nicht einfach. Aber Iris steht wie immer voll hinter mir. Ich hoffe, dass ich im Haus genug Ablenkung habe“, erzählt Uwe Abel in einem Interview mit SAT.1.

So hat er sich auf „Promi Big Brother“ vorbereitet

Auf die Zeit hat er sich intensiv vorbereitet. „Wer mich kennt, wird es nicht glauben: Ich habe seit neun Wochen einen Personal Trainer. Dabei geht es nicht so sehr ums Abnehmen, sondern darum, dass ich meine Rückenschmerzen und so einige andere körperliche Baustellen in den Griff bekomme“, verriet er. Weiter sagt Uwe Abel: „Ich weiß nicht, wie hart es bei ‚Promi Big Brother‘ wird – aber ich will da einfach funktionieren. Ich habe zwar auch ein bisschen abgenommen, aber eigentlich mehr Muskelmasse aufgebaut. Solche Arme hatte ich noch nie. Ich gehe also jetzt schon an meine Grenzen – und so werde ich es auch bei ‚Promi Big Brother‘ machen.“

Was hat es mit der Nase von Uwe Abel auf sich?

Ein großes Thema ist immer wieder seine Nase. Diese ist insgesamt etwas größer und breiter. Die Fans spekulierten immer wieder, ob dahinter möglicherweise eine Krankheit stecken könnte. Im „Sommerhaus der Stars“ hat Uwe Abel damals offen darüber gesprochen. „In meiner Schulzeit wurde sehr viel über meine Nase gelästert“, erzählte er. Der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Star hat sich deshalb dazu entschieden, keine Kinder zu bekommen. Denn auch sein Vater sowie Großväter hatten eine große Nase. Denn es handelt sich dabei offenbar um ein genetisch vererbtes Merkmal. Doch auch mit seinen Zähnen war Uwe Abel unzufrieden. Deshalb hat er sich damalas dafür entschieden, 15 Zähne zu entfernen und diese durch Prothesen zu ersetzen. SAT.1 zeigt die neue Staffel von „Promi Big Brother“ ab dem 6. August 2021 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Alle Infos zu Uwe Abel