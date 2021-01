USA im Alarmzustand: Joe Biden wird als Präsident vereidigt!

Es gab einen wochenlangen Zoff, doch an diesem Mittwoch ist es soweit: Joe Biden wird als neuer US-Präsident vereidigt. Damit endetz die Ära von Donald Trump nun endgültig – er selbst will bei der Amtseinführung seines Nachfolgers gar nicht erst erscheinen.

Die Machtübergabe wird in den USA in die Geschichte eingehen. Denn zum einen wird es aufgrund der Corona-Pandemie kein Massenpublikum geben und die Amtseinführung wird auch von extremen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Joe Biden hat angekündigt, sich nach der Übergabe gleich um mehrere Krisen zu kümmern. “Deshalb werde ich mich nach meiner Vereidigung morgen gleich an die Arbeit machen”, schrieb der neue US-Präsident beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Washington wurde abgeriegelt

Die Amtseinführung findet unter schwierigen Bedingungen statt, denn es herrscht Angst vor neuer Gewalt radikaler Gruppen. Denn das Land ist tief gespalten und nachdem Trump-Anhänger kürzlich das Kapitoel gestürmt haben, wurden die Sicherheitsmaßnahmen extrem verschräft. Insgesamt 25.000 Nationalgardisten sind im Einsatz – das mehr als doppelt so viele wie noch vor vier Jahren. “Wir überprüfen noch mal extra, um Sicherheit zu haben. Wir haben keinerlei Hinweise auf irgendwelche Probleme. Wir wollen nur auf der sicheren Seite sein”, sagt Marc Sasseville, Vize-Chef der Nationalgarde, gegenüber dem Sender NPR. Insgesamt sind weiter Teile der Stadt abgeriegelt.

Trump ist nicht dabei

Bei der Amtseinführung ist eigentlich auch der scheidende Präsident dabei – diesmal ist das jedoch nicht der Fall. Denn Donald Trump hat angekündigt, nicht dabei zu sein – stattdessen fliegt er lieber nach Florida. Donald Trump erkennt seine Niederlage bis heute nicht an und sieht sich noch immer als Gewinner der US-Wahl. Dafür haben die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton ihre Teilnahme an der Amtseinführung von Joe Biden zugesagt. Die traditionelle Ballnacht am Tag der Amtseinführung fällt wegen der Corona-Pandemie jedoch aus – stattdessen soll es eine virtuelle Party geben. Schon gelesen? Nach Sturm auf Kapitol: Joe Biden ist neuer US-Präsident!