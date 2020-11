Donald Trump: Keine Beweise für Wahlbetrug bei US-Wahl!

Immer wieder gab es Behauptungen seitens der Republikaner, dass die Wahlen in den USA unrechtmäßig verliefen und es zu Manipulationen kam. Noch-Präsident Donald Trump sah sich betrogen und ging gegen die Wahl vor. Nun kamen die US-Behörden zu einem Ergebnis. Gab es wirklich einen Wahlbetrug?

Noch nie war so eine US-Präsidentschaftswahl so spannend wie in diesem Jahr. Donald Trump gilt als einer der umstrittensten US-Präsident der Geschichte, wenn nicht sogar als der Umstrittenste. Das machte die Wahl natürlich umso interessanter. Doch als er nicht mehr gewinnen konnte, erhob er schwere Vorwürfe gegen die Auszählung der Stimmen durch die US-Behörden.

Donald Trump erkennt Wahl nicht an

Nachdem der amtierende Präsident Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl gegen seinen Konkurrenten Joe Biden an Boden verlor und hinten lag, deuteten sich schon erste Vorwürfe Trumps gegenüber den Wahlbehörden an. Als er dann nicht mehr gewissen konnte, ging er rechtlich gegen sie vor. Angeblich seien die Wahlen nämlich manipuliert worden. Er und seine Anwälte leiteten rechtliche Schritte gegen die US-Behörden ein, die nun zu einem eindeutigen Ergebnis kamen.

US-Behörden melden sich nach schweren Vorwürfen

Nicht nur den Kandidaten kostete diese Wahl einige Nerven, sondern auch den Behörden. Schließlich mussten sie sich einigen Vorwürfen aussetzen. Ein Druck, den sie so wahrscheinlich noch nie empfunden hatten. Immerhin ging der eigene Präsident gegen sie vor. Doch nach zahlreichen Untersuchen kamen sie nun zu einem Ergebnis. Wurden die Wahlen manipuliert? Ganz klar: Nein! „Es gibt keine Belege dafür, dass ein Abstimmungssystem Stimmen gelöscht oder verändert hätte – oder auf irgendwelche Weise kompromittiert worden wäre", sagten Vertreter der Cybersicherheitsagentur des Heimatschutz-Ministeriums sowie der Vereinigungen der Wahlleiter der Bundesstaaten.