US-Wahl 2020: Joe Biden holt Donald Trump in Pennsylvania ein!

Die Welt blickt in die USA! Drei Tage nach der Wahlnacht steht das Endergebnis noch immer nicht fest. Doch es gibt immer mehr Anzeichen, dass Joe Biden den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump ablösen könnte.

Der Wahlkrimi ist noch nicht zu Ende! In einigen wenigen Staaten wird noch ausgezählt – und diese entscheiden die Wahl! Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump – zuletzt hat der Demokrat aber deutlich aufgeholt. Ihm fehlen nur noch wenige Wahlmänner, bis er die 270 voll hat.

Das ist der aktuelle Stand

Nach dem Bundesstaat Georgia liegt nun auch Joe Biden in Pennsylvania vor dem derzetigen US-Präüsidenten, wie der Nachrichtensender CNN meldet. Der Herausforderer liegt 5.587 Stimmen vor Dinald Trump. Sollte Joe Biden tatsächlich Pennsylvania für sich entscheiden, würde er als Sieger aus der Wahl gehen. Joe Biden kommt derzeit auf 253 Wahlmänner, Donald Trump auf 213 (Stand: 06.11.20, 15:05 Uhr). In Pennsylvania würde es 20 Wahlmänner geben – damit hätte Joe Biden insgesamt 273.

Donald Trump geht von Wahlbetrug aus

Und Donald Trump? Um ihn ist es etwas ruhiger geworden. Er geht aber von Wahlbetrug aus. “Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich ganz klar. Wenn man die illegalen Stimmen zählt, dann stehlen sie unseren Sieg. Wir haben mit historischen Zahlen gewonnen. Es gab keine blaue Welle, die alle Umfragen vorausgesagt haben. Stattdessen gab es eine rote Welle. Wir haben mit grandiosen Zahlen gewonnen und dann sind sie aus magischer Hand ganz heimlich verschwunden”, meint der US-Präsident.

"Die Briefwahl hat unser Wahlsystem zerstört! Ich habe es schon vor Monaten angesprochen! Unser Ziel ist es nun, die Integrität der Wahl zu retten. Wir können es nicht erlauben, die Stimmen unserer Wähler zu blockieren. Sie versuchen, die Wahl zu stehlen! Wir wollen Transparenz und wollen nicht, dass illegale Stimmzettel heimlich gezählt werden. Das darf in unserem Land nicht passieren! Wir wollen eine faire Wahl – und wir sind der Meinung, dass wir die Wahl ganz klar gewinnen werden", so Dinald Trump weiter. Mal ehrlich: Faire Verlierer sehen anders aus…