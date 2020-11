US-Wahl 2020: Das wird die größte Herausforderung von Joe Biden!

Die US-Wahl ist in die heiße Phase übergegangen. Nur noch wenige Wahlmänner gibt es für Joe Biden zu gewinnen, um der 46. Präsident der USA zu werden. Trotz nahezu gewonnener Wahl gibt er sich dennoch noch nicht als Sieger, sondern als Präsident – und verrät, woran er in den nächsten Monaten arbeiten will. Dabei gilt es einen Feind zu besiegen: das Coronavirus.

Es ist vermutlich der spannendste Wahlkampf aller Zeiten: Zwischen Donald Trump und Joe Biden gibt es eine sehr harte Präsidentschaftswahl. Dabei könnten beide in ihren Ansichten kaum unterschiedlicher sein. Dem Demokraten Joe Biden fehlen nur noch wenige Wahlmänner, um die Wahl für sich zu entscheiden.

Demokrat gibt sich siegessicher

Am Freitagabend trat der Präsidentschaftskandidat Joe Biden vor seine Wähler. „Wir werden dieses Rennen mit einer klaren Mehrheit und der Nation hinter uns gewinnen“, gab er sich am Freitagabend in Wilmington (Ortszeit) siegessicher. Danach ruderte er aber direkt wieder zurück und sagte, dass noch kein Gewinner bekannt gegeben wurde. Bisher hat er über 74 Millionen Stimmen bekommen. Das gab es bisher noch nie und ist ein absoluter Rekord. Zudem sagte Biden, dass er die Wahl in Pennsylvania, Georgia und Arizona gewinnen würde und deshalb mehr als 300 Wahlmänner zugesprochen bekäme.

Joe Biden richtet Augen auf neuen Gegner

Während der gesamten Wahl hatte der Präsidentschaftskandidat immer nur einen Gegner. Es war Donald Trump. Ihn galt es zu schlagen – nun sieht es sehr danach aus. Nachdem sich Joe Biden seinen Wählern siegessicher zeigte, ging es nun nicht mehr um seinen Konkurrenten, sondern um Corona. Er will den nächsten Kampf gewinnen – und diesmal ist es das Coronavirus. Er will Maßnahmen gegen die Krankheit, den stärker werdenden Klimawandel und den strukturellen Rassismus ergreifen. Deshalb kündigte er an, dass er an seinem ersten Amtstag einen Plan zur Kontrolle der Coronavirus-Pandemie umsetzen wolle. Schon diese Woche hätte er mit seiner Vizekandidatin Kamala Harris an Sitzungen zum Stand im Kampf gegen die Pandemie und deren Negativfolgen für die Wirtschaft teilgenommen. Schon gelesen? US-Wahl 2020: So kann Joe Biden gewinnen