US-Wahl 2020: Der aktuelle Zwischenstand!

Derzeit läuft die US-Wahl. In den meisten der 50 Bundesstaaten sind die Wahllokale mittlerweile geschlossen. Mehr als 300 Millionen Amerikaner konnten ihre Stimme abgeben. Bleibt Donald Trump weiter im Amt oder wird Joe Biden der neue US-Präsident?

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden. Bei der derzeit stattfindenden Kongresswahl haben die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt, wie Fox News meldet. Der Sender meldet außerdem, dass Florida an Donald Trump geht – das wäre einer der wichtigen Schlüsselstaaten.

Swing States sind entscheidend

Undwahrscheinlich ist, dass das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen früh feststehen wird. Das Wahlergebnis bei der letzten US-Wahl stand im Jahr 2016 erst gegen 8:30 Uhr fest. Danach ging Donald Trump auf die Bühne und verkündete sein Sieg. Insgesamt werden 270 Wahlmänner und -frauen benötigt. Gegen 5:30 Uhr verzeichnete Joe Biden insgesamt 192, Donald Trump lag bei 114 – das hat aber nichts zu bedeuten, denn noch fehlen die sogenannten “Swing States”.

Diese Staaten hat Donald Trump bisher gewonnen (Stand: 5:30 Uhr)

Indiana • Oklahoma • Kentucky • West Virginia • Tennessee • Alabama • Mississippi • South Carolina • Arkansas • Nebraska • Wyoming • South Dakota • North Dakota • Louisiana • Kansas • Missouri • Florida • Idaho

Joe Biden hat bisher diese Staaten gewonnen

Vermont • Rhode Island • Connecticut • Virginia • Delaware • Maryland • Massachusetts • New Jersey • Illinois • die Bundeshauptstadt Washington D.C., • New York • New Mexico • Colorado • New Hampshire • Kalifornien • Oregon • Arizona