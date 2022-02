Urlaubsgefühle trotz Corona: Das sind deine Möglichkeiten

So langsam kommt der Frühling. Die ersten warmen Wetterprognosen gibt es schon – und wir sind erst im Februar. Die kalte Winterzeit ist erst einmal vorbei und die Frühblüher sprießen aus dem Boden. Da können schon mal die Urlaubsgefühle hochkommen. Doch die Lage ist durch das Coronavirus immer noch recht unübersichtlich und kompliziert. Wohin also mit den Reisefieber?

Jeder kennt das, wenn plötzlich die Gefühle hochkommen, dass man einfach mal etwas Neues sehen, entdecken und erleben will. Gerade im Frühling ist das der Fall, wenn so langsam wieder das Leben auf die Straße kommt und die Temperaturen besser werden. Doch was gibt es denn eigentlich für Optionen während der Pandemie?

Mach dein eigenes Ding

Wenn du auf Nummer sichergehen willst, dann könnte man beispielsweise mit der Liebsten oder dem Liebsten einfach mal einen Pärchenurlaub machen – und das in absoluter Ruhe und Entspanntheit. So kann man sich wirklich gut erholen. Es wäre beispielsweise möglich, einfach mal ein schönes Ferienhaus in der Natur zu mieten. Oder wie wäre es denn mit etwas ganz Verrücktem? Einem Hausboot! So wird niemand gesundheitlich gefährdet und trägt nicht zum aktuellen Infektionsgeschehen bei und kann dennoch etwas Neues sehen und erleben. Es gibt natürlich aber auch noch andere Optionen.

Das klassische Reisen

So langsam öffnen viele Länder wieder ihre Pforten und man kann mit immer weniger Auflagen einreisen. Hinzu kommt noch, dass dazu auch noch viele Länder ihre Maßnahmen beenden. Dabei solltest du aber wirklich aufpassen. Nur weil es keine Auflagen mehr gibt, heißt das nicht, dass es kein Infektionsrisiko mehr gibt. Man muss also selbst entscheiden, ob man beispielsweise nach Schweden in den Urlaub fährt und eine Zeit in Stockholm verbringt, in der man sich dennoch relativ zügig anstecken könnte, wenn man jede Veranstaltung mitnimmt oder ob man nicht doch lieber einen gemeinsamen, aber ruhigeren Urlaub macht. Schon gelesen? Schluss mit Corona-Regeln: Mallorca macht wieder komplett auf!