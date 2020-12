Urlaub trotz Corona: Anne Wünsche verliert Werbepartner!

Anne Wünsche macht derzeit Urlaub auf Lanzarote. Einige User scheinen das der ehemaligen Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” übel zu nehmen und posten kritische Kommentare. Nun hat die Influencerin sogar einen Werbepartner verloren.

Deutschland befindet sich im Lockdown – von privaten Reisen sollten derzeit abgesehen werden. Dennoch setzte sich Anne Wünsche mit ihren zwei Kindern und einem Freund in den Flieger nach Lanzarote. Bei den Usern sorgt das für ziemlich viel Unmut.

Werbepartner kündigt Kooperation

Anne Wünsche kommentierte einen Urlaubs-Schnappschuss mit “glücklich & dankbar”. Ihre Werbepartner “Oceans Apart” und “fitvia” scheinen über den Urlaub nicht ganz begeistert zu sein – vor allem, nachdem auch zahlreiche User heftige Kritik äußerten. “Ihr solltet überdenken, ob ihr jemandem wie Frau Wünsche weiterhin als Werbegesicht wollt”, schrieb ein Nutzer. “Hey Liebes, die Kooperation haben wir aus diesen Gründen beendet”, schrieb der Sportbekleidungshersteller darauf. Das Tee-Label Fitvia arbeitet zwar weiter mit Anne Wünsche zusammen, findet aber auch deutliche Worte: “Wir als Unternehmen distanzieren uns ganz klar von Reisen während einer Pandemie. Was einzelne Influencer in ihrer Freizeit machen, liegt allerdings außerhalb unseres Einflussbereiches”, teilte das Unternehmen auf seinem offizialen Instagram-Kanal mit.

Anne Wünsche zeigt sich über Freunde verärgert

Einige User nehmen die Influencerin aber auch in Schutz. "Anscheinend darf jeder, der euch repräsentiert, in den Urlaub, außer Anne Wünsche? Diese Logik solltet ihr mal erklären", schrieb beispielsweise ein User. Anne Wünsche zeigte sich vor allem verärgert von einigen Freunden. "Das Schlimmste ist eigentlich wirklich, dass so Freunde sich öffentlich äußern, aber nicht den Mumm haben, es mir auch mal entweder ins Gesicht zu sagen oder mir zu schreiben, also sich persönlich bei mir zu melden und zu sagen: 'Ey Anne, ich find's kacke von Dir!'", so die Influencerin in einer Instagram-Story. Unter ihrem neuen Post wurde die Kommentarfunktion bereits ausgestellt.