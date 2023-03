Urlaub machen, wo sich die Schönen präsentieren

Aktuell läuft die 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Die Castingshow lebt nicht nur von der Moderatorin Heidi Klum und den Models. Nebenbei lernt der Zuschauer auch traumhafte Destinationen kennen, in denen sich ein Urlaub lohnt.

Los Angeles – die Metropole der Schönen und Reichen

Die ersten Folgen der neuen Staffel wurden in Los Angeles gedreht. Die Stadt ist eine bezaubernde Mischung aus Kultur, aufregendem Nachtleben, Natur und natürlich traumhaften Stränden. In der zweiten Folge sollte ein Walk auf dem berühmten Venice Beach stattfinden, was ein Sturm verhinderte. Auch in der Metropole unter Kaliforniens Sonne kann es also mal zu schlechtem Wetter kommen.

Wer Los Angeles besucht, sollte unbedingt den Hollywood Walk of Fame und das Getty Center mit seiner umfangreichen Sammlung europäischer Kunst besuchen. Natürlich gehört zu einem Aufenthalt eine Filmtour in Hollywood dazu. Die Umgebung von Los Angeles bietet eine abwechslungsreiche Landschaft. Aktive Urlauber finden im Runyon Canyon den idealen Ort zum Wandern, bei dem die Hektik der Großstadt schnell abfällt. Der Tag klingt dann in einem der unzähligen Clubs und Diskotheken aus.

Griechenlands Trauminsel

In der 17. Staffel zeigten sich die Models unter anderem in Athen und auf Mykonos. Die engen Gassen und weiß getünchten Häusern auf der Insel sind eine ideale Kulisse für ein Fotoshooting, aber auch für einen Urlaubsaufenthalt. Ein weiteres herrliches Motiv sind die berühmten Windmühlen, in deren Hintergrund das Meer Akzente setzt. Erholsam wird es an den Traumstränden, während das angenehm temperierte türkisblaue Wasser zu einem Bad animiert. Für den Abend bietet die Insel ein pulsierendes Nachtleben, in dem niemand lange allein bleiben muss.

Eine Überraschung in der 17. Staffel war der Auftritt von Heidi Klums Tochter Leni als Gastjurorin. Die inzwischen 18-Jährige hat das geschafft, was sich die meisten Mädchen vom Casting erhoffen: Sie ist ein gefragtes Model. Lange mied Heidi, ihre Kinder in der Öffentlichkeit zu zeigen. Leni zeigte sich erstmals Ende 2020, als Mutter und Tochter für die deutsche Ausgabe der Vogue posierten. Inzwischen hat die Newcomerin nicht nur bekannte Labels wie Dolce & Gabbana präsentiert. Sie kreierte auch ihre erste eigene Kollektion und erhält zahlreiche Cover-Storys in internationalen Magazinen. Leni Klum ist schon mit 18 ein gefragtes Werbegesicht. Sie ist Markenbotschafterin für das Make-up von Dior.

GNTM war auch immer ein Reiseführer

Die Tochter von Heidi Klum hat etwas geschafft, was die Kandidatinnen der aktuellen 18. Staffel noch erreichen wollen. In den vergangenen Jahren haben nur die wenigsten Mädchen eine größere Karriere erlebt. An den Kulissen lag es sicherlich nicht. Die PRO-Sieben-Show zeigt den Zuschauern nicht nur hübsche Frauen, sondern auch traumhafte Orte.

Dazu gehört auch Hawaii. Die Inselgruppe fasziniert mit herrlichen Stränden, mächtigen Vulkanen und tiefen Regenwäldern. Ein besonderes Erlebnis ist die Teilnahme am Luau, einer traditionellen Party mit heimischen Speisen, Musik und Tanz. Natürlich darf dabei der Hulatanz nicht fehlen. Wer das Wasser nicht scheut, findet auf dem Meeresboden eine weitere faszinierende Kulisse. Die Stars sind hier bunte Tropenfische, Delfine und Meeresschildkröten. Eine reizvolle Destination ist Thailand, wo eine Episode der siebten Staffel gedreht wurde. Weitere spannende Auftritte hatten die Models der vergangenen Staffeln in Dubai, Singapur und Australien.

Germany’s Next Topmodel präsentiert hübsche Kandidatinnen an traumhaften Orten. Damit ist die Show auch ein wenig Reiseführer und gibt Tipps, wohin sich eine Reise lohnen würde.