Unter uns: Claudelle Deckert verlässt RTL-Soap nach 22 Jahren!

Mit den Worten „Hallo Schwesterchen!“ fing es an. Im April 2001 stand Claudelle Deckert das erste Mal vor der Kamera bei „Unter uns“ und gehört seitdem zum festen Bestandteil der Serien-Familie. Nach 22 Jahren wird die Darstellerin die Soap für immer verlassen.

Jetzt freut sich die schöne Düsseldorferin auf neue Projekte und schafft sich privat ein zweites Standbein in Amsterdam. Am 10.März 2023 (Folge 7076) wird sie das letzte Mal auf den Bildschirmen zu sehen sein und verlässt die Schillerallee Richtung Brüssel. Seit über 20 Jahren hält Claudelle Deckert in ihrer Rolle als Anwältin Eva Wagner die Bewohner der Schillerallee in Atem. Sie ist nicht nur äußerst geschäftstüchtig, sondern weiß auch die Kontrahenten um den schönen Finger zu wickeln. Doch seit sie mit Stararchitekt Dominic Adams (Jo Weil) glücklich ist, ist sie in ihrem Leben angekommen.

Claudelle Deckert will mit ihrem Mann mehr Zeit verbringen

Auch privat steht bei der Düsseldorfer Schauspielerin alles auf Liebe: Claudelle genießt die Zeit mit ihrem Ehemann, Manager Peter Olsson: „Mit meinem Mann habe ich die Liebe meines Lebens gefunden und möchte einfach Zeit mit ihm verbringen. Das Leben ist kostbar und braucht eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job.“

Die 49-jährige Schauspielerin, die sich 2021 gemeinsam mit Tochter Romy im PLAYBOY zeigte, widmet sich in ihrer Freizeit der grünen Küche und begeistert mit Kochkursen ihre Fans für Wildkräuter, Gemüse und Co. Hier ist Claudelle seit Jahren im Einsatz und veröffentlichte bereits 2017 ihr erstes Kochbuch „Basisch clean + green für mehr Balance und Wohlbefinden“, weitere Bücher sollen folgen. Auch Nachhaltigkeit und ein bewusster Umgang mit der Umwelt liegen ihr besonders am Herzen. RTL zeigt „Unter uns“ täglich um 17:30 Uhr.