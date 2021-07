Unglaublich: Die Simpsons haben Weltraumflug von Richard Branson vorhergesagt!

Immer wieder gibt es bei der Kultserie „Simpsons“ vorhersagen, die irgendwann plötzlich wahr werden. So wurde beispielsweise vorhergesagt, dass Donald Trump Präsident der USA wird – und das bereits Jahre vorher. Doch was noch kurioser ist: Die Simpsons wussten schon vor vielen Jahren von Richard Bransons Weltraumfahrt.

Natürlich kann eine Serie die eine oder andere voraussagen, was sich später vielleicht auch bewahrheitet. Doch die ,,Simpsons“ haben eine echt hohe Trefferquote. Das sieht man am Beispiel von Richard Bransons Weltraumflug. Schon vor vielen Jahren kam diese Szene nämlich schon in der Serie vor.

„Die Simpsons“ haben mal wieder hellgesehen

Das „Simpsons-Orakel“ hat mal wieder zugeschlagen. Nachdem Geschehnisse wie beispielsweise Trumps Präsidentschaft vorhergesagt wurden, gibt es nun mal wieder etwas sehr Verblüffendes. In der 25. Staffel der Serie gab es eine Folge mit dem Namen ,,Malen nach Bezahlen“ oder ,,The War of Art“, wie sie in der originalen Fassung heißt. Diese zeigt Richard Branson in der Schwerelosigkeit des Weltalls auf ein Gemälde schauend. Das Krasse daran? Die Folge wurde in den USA im März 2014 zum ersten Mal ausgestrahlt – also vor rund sieben Jahren!

Richard Branson flog ins Weltall

Richard Branson ist ein britischer Milliardär, welcher sich einen sehr großen Traum erfüllt hat. Sein Kindheitstraum, einmal ganz oben zu sein, hat er wahr gemacht. Mit diesem Ziel gründete er 2004 das Weltraumunternehmen. Rund 17 Jahre später war es dann so weit: Er fliegt tatsächlich mit seiner Crew am 11. Juli in den Weltraum. Dabei ging es ganze 80 Kilometer in die Höhe. Nach wenigen Minuten Schwerelosigkeit ging es dann aber wieder auf den Boden zurück. Elon Musik, Richard Branson und Jeff Bezos kämpfen um Aufträge und Ansehen, den Weltraumtourismus für sich zu gewinnen. Mit diesem Coup hat Richard Branson seine Nase weit vorn und sehr gut vorgelegt.