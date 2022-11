Sebastian Pufpaff moderiert die Neuauflage von „TV total“. An diesem Mittwoch fällt er jedoch krankheitsbedingt aus – stattdessen springt Bully Herbig ein. Jetzt wurde enthüllt, dass es hinter den Kulissen wohl zu einem Unfall-Drama kam.

Über mehrere Jahrzehnte lief „TV total“ auf ProSieben – nach dem Weggang von Stefan Raab wurde die Show vorerst eingestellt. Der Sender hat sich jedoch dazu entschieden, die Show wieder auf die Bildschirme zurückzuholen – und zwar mit Sebastian Pufpaff. Die Neuauflage kommt bei den Zuschauern bisher gut an.

Fällt Sebastian Pufpaff auch bei der Wok-WM aus?

An diesem Mittwoch wird Sebastian Pufpaff jedoch von Bully Herbig ersetzt. „Von allen und von Herzen: Gute Besserung, Puffi!“ heißt es in einem Statement von ProSieben. Dass der Moderator an diesem Mittwoch nicht „TV total“ moderieren kann, ist das Eine. Aber was passiert mit der „Wok-WM“? Diese hat ProSieben ebenfalls wieder ins Leben gerufen und soll an diesem Samstag gezeigt werden.

Hinter dem Ausfall von Sebastian Pufpaff soll ein Unfall stecken – offenbar hatte er einen Crash mit einem Fahrrad, wie die Bild-Zeitung berichtet. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht und auch der Sender wollte sich dazu nicht äußern. Eine Sendersprecherin wollte noch nicht bestätigen, dass der Moderator bei der „Wok-WM“ an diesem Samstag ausfällt. Bei dem Turnier ist es immer wieder zu Verletzungen gekommen. Der Sender soll aber laut dem Medienbericht schon einen Reseve-Plan haben, falls Sebastian Pufpaff wirklich ausfällt. Schon gelesen? Sebastian Pufpaff: Das steckt hinter dem Namen des TV total-Moderators!