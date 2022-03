Ukraine-Krieg: Welche Rolle spielt Belarus?

Vor wenigen Tagen startete Russland einen verheerenden Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine. Noch immer wehren sich die Ukrainer gegen die Übermacht aus dem Nachbarland – und das mit Erfolg. Laut Generalstab der Ukraine gelang es den Streitkräften sogar, die Russen wieder teilweise zurückzudrängen. Doch auf lange Sicht wird die Ukraine fallen, wenn sich jetzt nichts mehr groß verändert. Immer wieder hört man aber auch etwas über Belarus, wenn es um diesen Krieg geht. Welche Rolle spielt das Nachbarland von Russland und der Ukraine?

In den sozialen Netzwerken machen zurzeit erschütternde Bilder die Runde. Zerbombte Wohnhäuser, verletzte Zivilisten und eine Flüchtlingswelle, die es in diesem Ausmaß in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab. Doch daran ist nicht nur Russland schuld. Auch der belarussische Präsident Lukaschenko spielt dabei eine entscheidende Rolle.

So reagiert Lukaschenko sein Land

Seit bald 28 Jahren regiert Alexander Lukaschenko das Land Belarus. Dabei ist er alleiniger Machthaber und Diktator. Proteste wurden in seinem Land erst vor zwei Jahren mithilfe von russischen Panzern niedergeschlagen, als sehr viele Menschen wegen der steigenden Unzufriedenheit auf die Straße gingen. Ihm wird vorgeworfen, die Präsidentschaftswahlen gefälscht zu haben, was bei vielen Menschen das Fass zum Überlaufen brachte. Zudem meldete das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in mehreren Hunderten Fällen Folter und Misshandlungen von Gefangenen.

Die Rolle von Belarus im Ukraine-Krieg

Zwar soll Belarus keine aktiven Angriffe auf die Ukraine gestartet haben – allerdings ist er nicht ganz so neutral, wie es im ersten Moment scheint. Aus dem belarussischen Gebiet startete nämlich der nördliche Angriff auf Kiew. Das bedeutet, dass Lukaschenko alle russischen Truppen durch sein Gebiet gelassen und somit Putin dabei unterstützt hat, dass das russische Militär über das Gebiet von Tschernobyl in Richtung Kiew vordringen konnte. Zudem soll es auch Beweise geben, dass aus Belarus russische Raketen und andere militärische Ausrüstung gegen die Ukraine verwendet worden sein soll. Mit Erdulden von Lukaschenko. Schon gelesen? Kann die Ukraine den Krieg noch gewinnen?