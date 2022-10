Ukraine-Krieg: Schwere Explosionen in Kiew!

Russland hat im Februar einen erbitterten Krieg gegen die Ukraine begonnen. In den vergangenen Stunden kam es zu schweren Explosionen in Kiew. Es herrscht Luftalarm im gesamten Land.

Nach mehreren Explosionen in vielen ukrainischen Großstädten wurde Luftalarm im gesamten Land ausgelöst. „Ein massiver Raketenangriff auf das Gebiet, es gibt Tote und Verletzte“, teilte der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk um die Industriestadt Dnipro, Walentyn Resnitschenko, mit. Neben Kiew soll es auch Einschläge in den Städten Lwiw, Chmelnyzkyj und Schytomyr gegeben haben. Die Bewohner wurden dazu aufgerufen, sich in Bombenschutzkellern aufzuhalten.

Luftalarm im gesamten Land

Schwere Explosionen gab es demnach auch in Kiew. Bürgermeister Vitali Klitschko forderte hier die Menschen ebenfalls auf, sich Schutz zu suchen. „Heute früh gab es mehrere oder eine – noch ist es schwer das zu beurteilen – Explosionen im Kiewer Stadtzentrum. Es sind Rauch und brennende Fahrzeuge zu sehen. Man redet gerade über die verletzten und getöteten Zivilisten, noch ist das schwer zu beurteilen. Es ist kritisch in der Stadt“, erklärte sein Bruder Wladimir Klitschko in der Bild-Zeitung.

Mehrere Tote bei Einschlägen

Präsident Wolodymyr Selenyskj bestätigte, dass es bei den Einschlägen viele Tote gegeben haben soll. „Der 229. Tag des Krieges. Am 229. Tag versuchen sie, uns zu vernichten und uns vom Antlitz der Erde zu tilgen. Zerstören unsere Leute, die zu Hause in Saporischschja schlafen. Töten sie Menschen, die in Dnipro und Kiew arbeiten gehen. Der Luftalarm lässt in der gesamten Ukraine nicht nach. Es schlagen Raketen ein. Leider gibt es Tote und Verwundete. Bitte verlassen Sie die Luftschutzbunker nicht. Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf. Lasst uns durchhalten und stark sein“, erklärte er bei Telegram. Medien berichteten von acht Toten, laut offiziellen Angaben kamen fünf Personen ums Leben.