Ukraine-Krieg: Welche Rolle spielt China?

Seit Februar tobt ein blutiger Krieg in der Ukraine! Russland marschierte am 24. Februar 2022 ein und griff das Land an. Natürlich würden viele Ländern gern diesen Krieg beenden, aber auch nicht so wirklich eingreifen – so will man die Situation nicht weiter verschlimmern. So sind beispielsweise die USA und China relativ passiv und greifen nicht aktiv ein. Aber welche Rolle spielt eigentlich China? Immerhin hat es zu beiden Ländern eigentlich einen guten Draht.

Zwischen der Ukraine und Russland gab es in den letzten Jahren immer wieder Spannung. Der Konflikt begann schon 2014, als Russland die Halbinsel Krim annektierte. Dazu gab es noch blutige Kämpfe im Donbass. Nun ist ein offener Krieg ausgebrochen. Doch wo steht eigentlich China bei dem Konflikt? Immerhin hat das asiatische Land gute Beziehungen zu beiden Staaten.

Auf welcher Seite steht China im Krieg?

Zwar soll Machthaber Xi Jinping sehr gut mit Wladimir Putin befreundet sein, doch auch in die Ukraine soll es wirtschaftliche Interessen geben. Wie Bernhard Bartsch, Leiter External Relations des China-Institut Merics in Berlin, gegenüber dem WDR verriet, versuche China sich in dem Fall neutral zu verhalten – ist am Ende aber dann doch eher prorussisch eingestellt. So stimmte das Land erst vor Kurzem bei der UN-Generalversammlung auf die Frage, ob sich Russland zurückziehen solle, neutral und enthielt sich.

Zieht China Vorteile aus dem Krieg?

Beide Länder sind auf jeden Fall gegen die Erweiterung der NATO Richtung Osten. Gleichzeitig braucht man aber auch die westlichen Länder für die Wirtschaft, schätzt Bartsch ein. China ist ein sehr aufstrebendes Land. Russland könnte sich mehr Richtung Osten tendieren und die Beziehungen nach Asien weiter ausbauen. Das wäre für China auf jeden Fall ein Vorteil. Ob es aber wirklich die Lösung ist, kann man nur schwer sagen. Vor allem weil Russland durch den Krieg in eine wirtschaftliche Krise rutscht, könnte das auch China unerwartet stark treffen. Chinesische Staatsmedien hatten erst vor Kurzem aufgerufen, den Krieg in der Ukraine durch Verhandlungen zu beenden.