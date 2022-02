Ukraine-Krieg: Die Schlacht um Kiew droht zu eskalieren!

Die Russen-Invasion klappt nicht so, wie sich diese Wladimir Putin erhofft hat! Nun will er mit seinen Truppen die ukrainische Hauptstadt zu umzingeln. Die Situation scheint zu eskalieren – tausende Menschen verlassen aus Angst vor Bombenangegriffen die Metropole.

Die Invasion wurde zunächst gestoppt – nun soll Plan B her: Kiew soll umzingelt werden! Die russische Armee wollte am Sonntag in der ukrainischen Hauptstadt einmarschieren, doch der Plan ist gescheitert. Die Ukrainer versuchen mit allen Mitteln, sich zu wehren. Mit britischen Panzerabwehrraketen wurden um die 100 russische Fahrzeuge zerstört. „Für viele russische Besatzer war die heutige Nacht unter Makariw ihre letzte!“, teilte die ukrainische Armee mit.

Der Plan von Wladimir Putin geht nicht auf

Wenn kein Plan mehr funktioniert: Will Wladimir Putin nun mit Bomben angreifen und Kiew zerstören? Ganz unwahrscheinlich wäre das nicht. Denn ein ähnliches Bild zeigte sich bereits im Syrien-Krieg. Jedoch wäre Russland dafür militärisch laut Medienberichten derzeit nicht ausgerüstet. Aufgrund der Gefahr einer Bombardierung wurde eine neue Fluchtwelle ausgelöst: Tausende Menschen wollen die Stadt verlassen. Am Hauptbahnhof in Kiew kam es deshalb zu chaotischen Zuständen. Es gebe nicht mal mehr Zugtickets, die man kaufen könne. Einige lassen ihre Koffer zurück, um in den überfüllten Zügen überhaupt einen Platz zu haben.

Seit Beginn de Krieges wurden 94 Zivilisten getötet, hunderte Personen wurden verletzt – dabei sollte sich der Krieg nicht gegen Zivilisten richten. Jedoch könne die Zahl der Toten insgesamt noch viel höher sein und auch noch steigen. Laut Angaben der Ukraine sind bereits mehr als 4.000 russische Soldaten gefallen. Die Lage rund um Kiew scheint sich zuzuspitzen – die russische Invasion wurde zunächst für den Moment gestoppt.