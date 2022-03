Ukraine-Krieg: Angriff auf Kiew soll bevorstehen!

Schon seit mehr als drei Wochen dauert die russische Invasion in der Ukraine an. Die Truppen von Wladimir Putin kommen Kiew immer näher, welche sich bereits in den umliegenden Städten nähern. Steht nun der Angriff auf die ukrainische Hauptstadt bevor?

Das Ziel der russischen Truppen ist vor allem Kiew. Doch bisher ging der Plan von Wladimir Putin nicht auf, die Stadt einzunehmen. Denn die Ukraine leistete heftigen Widerstand, mit welchem der Kreml-Chef wohl eher weniger gerechnet hat. Dennoch nähern sich die russischen Truppen der Hauptstadt immer mehr. Steht nun ein Angriff unmittelbar bevor? Laut Experten könnte das möglicherweise in den kommenden Tagen der Fall sein.

Kiew gleicht einer Festung

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sieht sich gewappnet, denn Kiew sei zu einer regelrechten Festung geworden. Meterhohe Schutzbarrieren befinden sich an den Straßen und tiefe Gräben gehen durch die Stadt. Mehr als die Hälfte der Einwohner von Kiew wurden evakuiert – die anderen sind geblieben, um zu kämpfen und um die Stadt zu verteidigen. „Selbst Menschen, die in ihrem Leben nie vorhatten, ihre Kleidung zu wechseln, stehen jetzt in Uniform und mit Maschinengewehren in der Hand da“, sagt Vitali Klitschko im ukrainischen Fernsehen.

Satellitenbilder haben unterdessen gezeigt, dass sich der russische Konvoi aufgelöst habe – diese war mehr als 60 Kilometer lang. Dieser wurde in mehrere Städte rund um Kiew aufgeteilt und habe sich in Schussposition gebracht. Selbst in Wäldern wurden laut Medienberichten einige Fahrzeuge gesichtet – das könnte möglicherweise zur Tarnung dienen. Immer wieder wurde berichtet, dass es bei dem Konvoi zu zahlreichen Pannen kam – demnach habe es Probleme bei der Versorgung gegeben und auch Treibstoffmangel sorgte wohl für einige Probleme. Die Strategie von Wladimir Putin, einen Blitzkrieg zu führen, ging jedenfalls nicht auf – nun will man es mit einer anderen Taktik versuchen.