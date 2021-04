Mit 45 Jahren: Willi Herren ist tot!

Es ist ein riesiger Schock für alle Fans! TV-Star Willi Herren ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Der “Lindenstraße”-Star starb am Dienstag in seiner Wohnung in Köln, wie die Polizei bestätigte.

Sowohl die Polizei als auch sein Manager haben die traurige Todesnachricht bestätigt. Der Notruf soll am Dienstagmittag bei der Polizei eingegangen sein. Die Todesursache soll eine Überdosis gewesen sein, wie die Bild-Zeitung berichtet. Sein Management konnte ihn nicht erreichen. Als die Polizei in seiner Wohnung eintraf, konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Willi Herren wurde durch die “Lindenstraße” bekannt

Willi Herren war jahrelang in der “Lindenstraße” zu sehen. In der Rolle als Oliver Klatt startete er seine TV-Karriere. Danach nahm er an zahlreichen Reality-TV-Formaten teil wie beispielsweise dem Dschungelcamp – dort verpasste er nur knapp den Sieg und belegte hinter Isabel Varell (Platz 2) und Désirée Nick (Dschungelkönigin) den dritten Platz. Er war auch Kandidat im bei “Sommerhaus der Stars”, “Promi Big Brother” oder “Kampf der Realitystars”. Derzeit ist Willi Herren in der SAT.1-Show “Promis unter Palmen” zu sehen. Willi Herren war nicht nur Schauspieler oder Kandidat diverser TV-Shows, sondern auch erfolgreicher Ballermann-Sänger – in den vergangenen Jahren trat er immer wieder im Megapark auf Mallorca auf. Schon gelesen? Nach Tod von Willi Herren: SAT.1 stoppt Promis unter Palmen!