Kein Scherz: Über diese Stars gibt es Studiengänge!

Klassische Studiengänge gibt es immer, aber es kommen immer wieder neue hinzu. So gibt es sogar an mancher Universität oder auch Hochschule Studiengänge über Stars wie Kanye West oder Taylor Swift. Was das bringen soll? Keine Ahnung. Dennoch ist die Nachfrage nicht gering.

Man kann an Universitäten wirklich eine Menge studieren. Von Naturwissenschaften über die verschiedensten Lehrämter bis hin zu vielen Sprachen der Welt. Oder man studiert einfach einen Hollywood-Star. Das ist kein Scherz. Für so etwas kann man sich in den USA wirklich einschreiben. Dabei sind Kanye West und Taylor Swift wohl die berühmtesten Beispiele dafür.

Diese Studiengänge über Stars gibt es wirklich

Taylor Swift

Wenn man nicht nur ihre Musik mag, sondern auch den Menschen und ihr komplettes Imperium dahinter interessant findet, dann kann man Clive Davis Institute in New York City besuchen. Dort kann man nämlich einen Studiengang über die super erfolgreiche Popsängerin besuchen. Dabei geht es nicht nur um ihre Person, sondern hauptsächlich darum, wie sie sich mit ihrer Musik so etwas Großes aufbauen konnte. Immerhin ist sie erst 32 Jahre alt und ist weltweit einfach an der Spitze. Es geht aber auch um die Auswirkung ihrer Musik auf die Musikbranche und viele weitere Aspekte.

Kanye West

Seit dem Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian gibt es nur wenig gute Schlagzeilen über den Superstar. Immer wieder kommt es zum öffentlichen Beef auf sozialen Netzwerken. Doch nun bekommt der Milliardär einen eigenen College-Kurs an der kanadischen Concordia Universität. Der Kurs trägt den Namen „Kanye vs. Ye". Dabei soll es aber nicht nur um die Arbeiten des Rappers drehen, sondern auch auf viele weitere Aspekte, wie „Gemeinschaft, Kreativität, Verantwortung, Rechenschaftspflicht, Ruhm und psychische Gesundheit, Träume und Albträume". Aber auch die Verantwortung seiner Reichweite und seines Vermögens und andere Dinge sollen beleuchtet werden.